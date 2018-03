Haarlemmermeer, Niederlande (ots/PRNewswire) - Wuxi Suntech Power Co., Ltd. ("Suntech") kündigte heute seine Teilnahme an der Solar Solutions Int. 2018 in Haarlemmermeer an.



Solar Solutions Int. ist die größte kommerzielle Plattform für die Solarbranche in den Niederlanden, in Belgien und Luxemburg. Fachleute, die in der Lieferkette auf diesem Gebiet tätig sind, finden hier Vertriebs- und Handelsmöglichkeiten.



Suntech stellt die komplett schwarzen Half-Cut-Solarmodule mit 300 Watt Leistung vor. Darin kommen verschiedene Designarten zum Einsatz mit einem Hybridansatz aus serieller und paralleler Verschaltung. Dank der Halbzellen-Technik kann der Energieertrag der Module bis zu maximal 10 Watt höher sein als beim herkömmlichen Design. Zudem führt das System aufgrund des höheren Energieertrags der Module zu einer Reduktion der Kosten. Setzt man dieselbe Stromstärke und Spannung voraus, so verringert sich die interne Stromstärke gegenüber den herkömmlichen Modulen auf 50 Prozent, und die Zellentemperatur erhöht sich während des Betriebs auf 20~25 ºC, im Vergleich zum herkömmlichen Design, bei dem der Hot-Spot-Effekt vergrößert wird.



Zudem fallen die Halbzellen kleiner aus als die herkömmlichen Zellen, was bedeutet, dass bei Halbzellen der Bereich von Schäden ebenfalls kleiner ist, etwa wenn aufgrund von äußeren Einwirkungen Risse auftreten. Gleichzeitig ist der komplexe Spezialschaltkreis durch Verwendung des "Distributed Junction Box"-Designs optimal eingestellt und der Stromverlust kann durch ein kreuzförmiges Installationslayout noch weiter verringert werden. Bei diesem Modul kommt nur schwarzes Material zum Einsatz, damit eine erstklassige Optik erzielt wird. Durch die Möglichkeit einer flexiblen Anbringung ist es für Dachprojekte auf Wohnhäusern geeignet.



"Die heutige Photovoltaik ist dabei, normaler Bestandteil des Lebens aller Menschen zu werden, und wir haben uns daran gemacht, die Produkte zu entwickeln, die den Bedarf des Marktes und den der Endkunden wirklich befriedigen können. Europa gehört zu den Gegenden, wo die PV-Industrie zuerst gestartet und von wo sie in die ganze Welt gekommen ist. Das ist auch der Grund, warum es hier schon immer eine große Nachfrage nach innovativen Produkten und eine schnellere Akzeptanz für neue Dinge gegeben hat", sagte Herr Shuangquan He, Präsident von Suntech. "In den vergangenen 18 Jahren haben wir große Fortschritte bei der Produkttechnologie gemacht und haben uns für unsere Marke auf dem europäischen Markt einen guten Ruf erworben. Suntech steht derzeit auf der langjährigen Bloomberg-Liste für Tier1-Zulieferer und hat ein VDE-Zertifikat als qualitätsgeprüft. Mit dieser Voraussetzung bietet es eine in der Branche führende Produktgarantie über 12 Jahre an sowie eine Garantie über 25 Jahre bei der linearen Leistung, was durch die Munich Re, den weltweit führenden Rückversicherer, abgesichert ist. Auch 2018 wird Suntech sich auf das Europageschäft konzentrieren und Qualitätsprodukte zu kleinen Preisen anbieten. Mithilfe von gezielten Aktionen, wie sie demnächst folgen werden, wird Suntech auf dem europäischen PV-Markt erfolgreich sein."



OTS: Wuxi Suntech Power Co., Ltd. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/114252 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_114252.rss2



Pressekontakt: Cao Lin +86 0510-85318656 lcao@suntech-power.com