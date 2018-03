Covestro aus Deutschland, ein weltweit führender Hersteller von Hightech-Polymermaterialien, hat sich für L&T Technology Services Limited (NSE: LTTS) als einen seiner wichtigsten Partner für technische Dienste entschieden, um Engineering-Programme, die auf Digitalisierung basieren, an Covestros Standorten weltweit einzuführen. L&T Technology Services, ein weltweit führendes reines ER&D-Dienstleistungsunternehmen, hat von Covestro einen Auftrag im Wert von mehreren Millionen Dollar zur Durchführung dieser technischen Transformationsprogramme erhalten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180322006382/de/

(L to R) Amit Chadha, President Sales Business Development and Member of the Board, LTTS, Ferry Feldbrugge, Head of Global Projects Engineering and Global Technical Contracting, Covestro and Stephan Krebber, Program Director, OSI2020 Program, Covestro signing the Master Service Agreement for Digital Transformation and Global Standardization Programs (Photo: Business Wire)