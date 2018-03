Eine hohe Warenverfügbarkeit in Spanien führt dazu, dass der Einzelhandel in Deutschland den Salatklassiker Eissalat seit Wochen zu günstigen Preisen anbieten kann. Die Verbraucher reagieren darauf mit hohen Einkaufsmengen, so die Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI). Bildquelle: Shutterstock.com Unterstützt durch umfangreiche Werbeaktionen lagen die...

Den vollständigen Artikel lesen ...