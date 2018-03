"Wetzlarer Neue Zeitung" zu Facebook:

"Soziale Medien, was für ein schillernder Begriff für ein Geschäftsmodell, das immer wieder in die Schlagzeilen gerät. Suggeriert wird ein globales Miteinander, ein weltweites Forum, auf dem sich Menschen zusammenfinden können. Eine Revolution in der Kommunikation schlechthin. All dies können soziale Medien durchaus leisten, aber offensichtlich lässt sich mit diesen edlen Absichten nicht genug Geld verdienen. Die Betreiber der Social Media - allen voran Facebook - können der Versuchung nicht widerstehen, aus den ihnen anvertrauten Daten, ordentlich Kapital zu schlagen. Facebook ist zu einer Datenkrake geworden, die ihre Nutzer benutzt."/yyzz/DP/he

