Tokio (ots/PRNewswire) - Die Japan National Tourism Organisation (JNTO) führte ein Projekt zur Bewerbung der touristischen Reize aller Regionen Japans durch. Im Rahmen dessen lud die Organisation im März 2018 30 einflussreiche Meinungsbildner (Blogger) aus 20 verschiedenen Ländern und Regionen zum Besuch mehrerer Landesteile ein, um die Sehenswürdigkeiten dieser Regionen im Ausland bekannt zu machen. JNTO gab sich bei der der Auswahl der von den Meinungsbildnern zu besuchenden Orte große Mühe, um die Reize Japans in den verschiedenen Regionen zu präsentieren und ihr Profil zu schärfen. So wurden zusätzlich zu den touristischen Orten, die sich bereits großer Bekanntheit im Ausland erfreuen, Instagram-taugliche (fotogene) Plätze und interaktive Programme ausgewählt, die ausschließich in Japan auffindbar sind.



- Einladungsspanne: Eine Woche pro Runde - Anzahl der geladenen Gäste: Insgesamt 30 Gäste - Am Projekt beteiligte Länder und Regionen: Südkorea, Festlandchina, Taiwan, Hong Kong, Thailand, Singapur, Malaysia, Indonesien, die Philippinen, Vietnam, Indien, Australien, die Vereinigten Staaten, Kanada, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien, Russland, Spanien



- Zeitraum: 5. - 9. März 2018 *(4) 26. Februar - 2. März, *(6) 12. - 17. März (1) Runde Hokkaido/Tohoku (Präfekturen Hokkaido, Akita, Iwate, Yamagata) Partizipierende Meinungsbildner aus Thailand, Taiwan, Australien, Philippinen



(2) Runde Kanto/Koshinetsu (Tokio, Präfekturen Yamanashi, Nagano, Gunma, Tochigi)



Partizipierende Meinungsbildner aus Russland, Großbritannien, den Vereinigten Staaten, Indien, Singapur



(3) Runde Chubu/Hokuriku (Präfekturen Gifu, Toyama, Ishikawa, Fukui, Aichi)



Partizipierende Meinungsbildner aus Vietnam, den Vereinigten Staaten, Festlandchina, Malaysia, Taiwan



*(4) Runde Kansai (Präfekturen Osaka, Nara, Kyoto)



Partizipierende Meinungsbildner aus Südkorea, Indonesien, Australien



(5) Runde Chugoku/Shikoku (Präfekturen Shimane, Okayama, Tokushima, Kagawa, Ehime)



Partizipierende Meinungsbildner aus Singapur, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien



*(6) Runde Kyushu/Hokkaido (Präfekturen Kagoshima, Kumamoto, Khushiro City in Hokkaido)



Partizipierende Meinungsbildner aus Hong Kong



- Häufig SNS-Hashtags: undiscoveredjapan, enjoymyjapan, visitjapanjp



Bitte beachten Sie, dass die folgenden URLs einige Fotos und Artikel beeinhalten, die nicht mit dem oben erwähnten Projekt in Zusammenhang stehen. Die im Rahmen des Projekts erwähnten Fotos und Artikel sind alle mit den oben gelisteten Hashtags versehen.



https://www.instagram.com/explore/tags/undiscoveredjapan/ https://www.facebook.com/hashtag/undiscoveredjapan'source=feed_text



