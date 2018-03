Liebe Leser,

am Aktienmarkt regieren in diesen Tagen noch die politischen und geldpolitischen (Zinserhöhungen) Sorgen. Ganz anders sieht die Börsenwelt aus, wenn Sie die Ergebnisse der Unternehmen betrachten. Rekordumsätze, Rekordgewinne und Rekordausschüttungen in Serie.

Hier jetzt ein ganz frisches Beispiel: Gestern hat der mittelständische deutsche Maschinenbauer Hermle seine vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2017 vorgelegt und eine weitere Anhebung der ohnehin schon hohen ... (Rolf Morrien)

Den vollständigen Artikel lesen ...