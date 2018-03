Facebook und die Aufregung um den Datenskandal - mehr Heuchelei geht fast nicht

Derzeit wird die "Datenskandal-Sau" durchs globale Dorf getrieben. Die Zutaten sind wenig überraschend: Allen voran Facebook (WKN: A1JWVX / ISIN: US30303M1027), dann wären da noch Russland, die Trump-Wahl und fertig ist die Aufregung. Aber realistisch betrachtet ist mehr Heuchelei fast nicht mehr möglich, oder doch?

Modern Times. Offensichtlich muss man es einer breiten Öffentlichkeit noch einmal ganz deutlich und offensiv sagen: Das Internet in seiner aktuellen Ausprägung mitsamt den tollen Errungenschaften wie Smartphones, den Messenger-Diensten und Social Media-Angeboten ist nur dank einer Sache möglich: Den Daten der Nutzer. Egal ob Internetsuche, Online-Shopping, Online-Banking oder was auch immer. Jeder Internet-User hinterlässt eine mehr oder minder große Spur an Daten. Anders gesagt:

Daten sind die Währung im Netz, die jeder stillschweigend akzeptiert. Hinterfragt wird das Thema nur bei hochgejazzten Skandalen wie wir ihn derzeit erleben. Aber geändert wird (dann doch) nichts. Kein Wunder. Schließlich möchte jeder weiterhin ja ganz einfach und easy via Facebook bei seinen Freunden und Bekannten up-to-date sein, per WhatsApp sich Bilder schicken, per Amazon (WKN: 906866 / ISIN: US0231351067) einkaufen, online Flüge buchen und so weiter und so fort.

