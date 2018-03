Wer über Big-Data-Methoden redet, sollte den Aufwand für die Aufbereitung der Daten, die Entwicklung eines entsprechenden Modells und die Weiterverarbeitung dieser Informationen nicht unterschätzen. Im Sidap-Projekt hat sich ein Team aufgemacht, um neue Zusammenhänge in großen Datenmengen zu finden und mit einem entsprechenden Modell die vorausschauende Instandhaltung von Ventilen zu ermöglichen.

Eine Anlage, vier Ventile, 18 Sensoren - das ergibt über einen Zeitraum von fünf Jahren 420 Mio. Datensätze. Man sollte glauben, dass man auf dieser Grundlage genügend Informationen hat, um einem möglichen Ventilausfall frühzeitig zu begegnen. Doch dem ist mitnichten so: "Messstellen sind dazu da, eine Anlage optimal zu fahren und nicht um eine Anlage instand zu halten", liefert Christian Vermum, EMR-Planung bei Evonik, die Erklärung, warum viele Daten nicht gleichbedeutend mit einem besseren Prozessverständnis und damit einer intelligenteren Instandhaltung sind.

Gerade darum ging es aber beim Forschungsprojekt Sidap (Skalierbares Integrationskonzept zur Datenaggregation, -analyse, -aufbereitung von großen Datenmengen in der Prozessindustrie). Mithilfe einer Datenanalyse sollten aus großen Datenmengen bisher unbekannte Zusammenhänge aufgespürt werden, um Geräte- und Anlagenausfälle zu reduzieren. In den Datenpool flossen Prozess-, Equipment- und weitergehende Sensordaten, wie etwa Bilder aus Infrarotmessungen, die nicht nur ausgewertet, sondern auch so aufbereitet wurden, dass sich daraus neue Überwachungsstrategien für Chemieanlagen ableiten lassen.

Sidap entwickelt hierzu eine datengetriebene sowie serviceorientierte Integrationsarchitektur. Hierin werden verschiedene Datenquellen mit unterschiedlichen Formaten mit einbezogen. Schließlich sollen die späteren Diagnosemodelle nicht nur Messwerte verarbeiten, sondern auch Wartungsdaten aus der Instandhaltung miteinbeziehen. Allerdings müssen die Rohdaten zunächst in ein generisches Datenformat gebracht werden. Hierfür werden Datenadapter genutzt, die die heterogenen Datenformate und Schnittstellen, zum Beispiel Daten im CSV-Tabellenformat, Daten aus dem Manufacturing Execution System (MES) oder über eine OPC-Schnittstelle in die Analyse integrieren. Gleichzeitig müssen die Daten entsprechend aufbereitet werden, etwa indem zum Beispiel Ausreißer aus dem Datensatz entfernt oder die Abtastraten der einzelnen Signale synchronisiert werden.

Fokus auf Ventilfehler

Im Sidap-Projekt sucht sich das Team um Vermum dann gezielt Stellventile aus dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...