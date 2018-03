Der Energiekonzern 8point3 Energy Partners (ISIN: US2825391053, NASDAQ: CAFD) wird den Aktionären eine Quartalsdividende in Höhe von 0,2802 US-Dollar je Aktie auszahlen. Die Ausschüttung an die Aktionäre erfolgt am 13. April 2018 (Record date: 3. April 2018). Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,1208 US-Dollar ausgeschüttet. Das entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 11,88 US-Dollar (Stand: 22. März 2018) und unter Voraussetzung ...

