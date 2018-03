Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Indien zu einer engeren Zusammenarbeit mit Deutschland aufgerufen. Indiens Entscheidungen seien von Bedeutung in der heutigen Welt und würden in Zukunft noch mehr Gewicht haben, sagte Steinmeier am Freitag in Neu Delhi an einer der größten Universitäten des Landes. Wenn es beiden Ländern gelänge, ihre Stärken zu bündeln und ihr gemeinsames Potenzial freizusetzen, "werden wir viel voneinander lernen können und uns gegenseitig viel geben können".

Angesichts der protektionistischen Tendenzen in der Welt vor allem der US-Regierung rief der Bundespräsident Indien auf, mit Deutschland und anderen weiterhin an einem freien Welthandel festzuhalten. Man müsse mit Sorge sehen, dass die Suche nach Stärke und Wohlstand immer häufiger auf den Weg der Abschottung und der Konfrontation führe; so wenn die USA Strafzölle auf Stahl und Aluminium einführten.

Es ist die einzige Rede, die Steinmeier bei seinem bis Montag dauernden Staatsbesuch auf dem Subkontinent hält. Deutschland wolle weiter auf die wachsende Bedeutung und Verantwortung Indiens bauen - sowohl als gleichgesinnter Partner für eine konstruktive und multilaterale Zusammenarbeit als auch als Vorkämpfer für die Stabilität im indo-pazifischen Raum. Gemeinsam sollte man sich zur Aufgabe machen, Antworten auf die neuen Herausforderungen der Globalisierung zu finden./rm/DP/zb

AXC0036 2018-03-23/06:51