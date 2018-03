Der wichtige US-Sicherheitspartner Japan hat mit Bedauern auf die von seiner Schutzmacht verhängten Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium reagiert. Die Situation sei "extrem bedauerlich", wurde der japanische Minister für Wirtschaft, Handel und Industrie, Hiroshige Seko, am Freitag zitiert. Während Japans Nachbar Südkorea genauso wie die Europäische Union, Argentinien, Australien und Brasilien auf der Liste der Länder steht, die von den Einfuhrzöllen ausgenommen sind, fand sich Japan nicht darauf. Die Regierung in Tokio will dennoch weiter auf eine Ausnahme drängen.

Als Washingtons Verbündeter beeinträchtige Japan mit seinen Exporten an Stahl und Aluminium die nationale Sicherheit der USA in keiner Weise, sagte ein japanischer Regierungssprecher. US-Präsident Donald Trump hatte dies als Begründung genannt, als er vor zwei Wochen umfassende Einfuhrzölle auf Stahl von 25 Prozent und auf Aluminium von 10 Prozent verhängt hatte. Japan werde auch weiter an die USA appellieren, von der Maßnahme ausgenommen zu werden, sagte der Regierungssprecher. Stahlimporte aus Japan machten nach US-Angaben nur fünf Prozent der gesamten US-Importe im vergangenen Jahr aus./ln/DP/zb

