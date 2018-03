Eine rasant wachsende Wirtschaft, ein repressiver Präsident, zunehmende Machtansprüche: China lässt die Muskeln spielen. Statt einzuknicken, sollte der Westen in den Wettbewerb einsteigen und seine Stärke ausspielen.

In den vergangenen Monaten häufen sich die ängstlichen Stimmen, die vor China warnen. Die fürchten, dass China an Macht gewinnt, die Technologieführerschaft in vielen Bereichen übernimmt und sich aggressiv gegenüber anderen Staaten behauptet. Das Reich der Mitte, so die Angst, will seine Führungsposition aus dem Mittelalter wieder einnehmen. Und in der Tat gibt es Anzeichen für eine aggressivere Haltung Pekings.

Der wirtschaftliche Aufschwung Chinas ist insofern beispiellos, als dass zum ersten und bislang einzigen Mal ein Entwicklungsland innerhalb von etwas mehr als zwei Dekaden mit annähernd zweistelligen Wachstumsraten die Mehrheit der eigenen Bevölkerung aus der absoluten Armut befreit und technologisch weitgehend aufgeholt hat. Chinesische Unternehmen sind in vielen Bereichen Weltmarktführer, China leistet in vielen Entwicklungsländern Hilfe und investiert dort. Der chinesische Markt scheint ein unendliches Potential zu bieten.

Das ist bewundernswert und könnte Anlass geben zur Hoffnung, dass das Land sich langfristig nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch öffnet. Doch diese Erwartung scheint sich nicht zu erfüllen. Auf dem letzten Volkskongress wurde Chinas Präsident Xi Jinping unbegrenzte Machtfülle garantiert. Die nutzt er offenbar, um nach innen repressiv zu herrschen und nach außen mit aggressiven Tönen regionale Ansprüche und einen angemessenen Platz Chinas in der Welt zu reklamieren. Politische Öffnung und individuelle Freiheiten scheinen nicht mehr vorgesehen zu sein.

Das dürfte Konsequenzen haben - auch für den Umgang Chinas mit seinen Handelspartnern und Investoren. Bereits jetzt wird deutlich, wie asymmetrisch Chinas Regierung denkt: Fast schon selbstverständlich werden Spielräume und Freiheiten für die eigenen Unternehmen im Ausland eingefordert, ...

