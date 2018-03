Zürich - Tuberkulose ist heilbar und könnte ausgerottet werden. Dazu müssen Patienten jedoch korrekt therapiert werden. Forschende der Universitäten Makerere und Zürich konnten nachweisen, dass die Medikamentenspiegel oft zu tief sind. In der Folge bleiben die Patienten länger mit der gefährlichen Krankheit ansteckend.

Täglich sterben weltweit über 4'000 Menschen an Tuberkulose. Tuberkulose ist damit die häufigste Todesursache, die durch einen einzelnen Erreger verursacht wird. Am stärksten betroffen sind Menschen, die gleichzeitig an einer Immunschwäche wie z.B. einer HIV-Infektion leiden. Die hohe Sterblichkeit müsste jedoch nicht sein: Tuberkulose ist heilbar, wenn die Medikamente korrekt eingesetzt werden.

Doch genau hier liegt das Problem. Die noch heute wichtigsten Medikamente gegen Tuberkulose - auch in der Schweiz - stammen aus den 60er Jahren: Die Therapie dauert lange, besteht aus vielen Pillen und hat zahlreiche Nebenwirkungen. Dies führt zu Therapieabbrüchen, womit die Patientinnen und Patienten weiterhin an der Krankheit leiden und zudem weitere ...

