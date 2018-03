Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

MINDESTLOHN - Der Mindestlohn steht oft nur auf dem Papier, gezahlt wird er nicht. Dadurch werden Beschäftigten und Sozialkassen Milliarden vorenthalten. Das geht aus einer Untersuchung des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung hervor. Demnach summierten sich 2016 Lohnausfälle und geringere Einnahmen der Sozialversicherung aufgrund der Umgehung des gesetzlichen Mindestlohns und von Mindestlöhnen in bestimmten Branchen auf etwa 9,9 Milliarden Euro. (SZ S. 15)

HARTZ IV - Die Zeit ist über Hartz IV hinweggegangen, sagte der Grüne-Chef Robert Habeck in einem Interview. Es löse die gegenwärtigen Probleme nicht. "Wir müssen ein besseres System finden". Gerade im unteren Einkommensbereich müssen die Löhne steigen. In einem ersten Schritt sollte eine Kindergrundsicherung eingeführt werden. (Welt S. 5)

DIESEL - Die Preise für Dieselautos sind durch das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, das Fahrverbote grundsätzlich für möglich erklärt, stark eingebrochen. Laut einer Umfrage des Zentralverbandes Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) unter mehr als 1.800 Autohändlern sanken die Preise für Dieselfahrzeuge der Abgasnorm Euro 5 um bis zu 50 Prozent unter die von Schwacke und der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) eigentlich ausgewiesenen Restwerte. (Welt S. 13)

RUSSLAND - Bei dem Cyber-Angriff auf das deutsche Regierungsnetz, der Ende Februar bekannt wurde, sind nach bisherigen Erkenntnissen nur wenige Dokumente und nur solche ohne Brisanz entwendet worden - aber der Angreifer hatte es offenbar auf das Russland-Referat des Auswärtigen Amts abgesehen. (SZ S. 2)

ARBEITSPLÄTZE - Forscher des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) erwarten, dass der anhaltende Wirtschaftsboom in diesem Jahr weit mehr neue Stellen schaffen wird als bisher prognostiziert. Das Institut, das zur Bundesagentur für Arbeit (BA) gehört, rechnet damit, dass in diesem Jahr 650.000 neue Stellen geschaffen und besetzt werden, so dass die Zahl der Beschäftigten auf einen historischen Rekordwert von 44,94 Millionen steigen wird. So viele Menschen waren nie zuvor in der Geschichte der wiedervereinigten Bundesrepublik abhängig beschäftigt. (Welt S. 10)

