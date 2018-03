Welche Themen sind am Freitag Morgen wichtig für die Finanzmärkte? Heute unter anderem im Blick: Morphosys will sich an der US-Börse listen lassen, RWE und E.ON planen keine Fusion ihrer Unternehmen - und die Deutsche Bank muss bei ihrer Tochter DWS zum Börsengang Abstriche beim Preis machen.

