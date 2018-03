Der Dax beendete seinen Handel am Donnerstag bei 12.100 und somit 209 Punkte unter dem Schlusskurs 12.309 vom Mittwoch. Das Tief lag bei 12.009, das Hoch wurde bei 12.267 eingebucht. DAX TagesstatistikStundenchart H1 - Flaggenausbruch Am Donnerstag gab es eine (vorläufige) Entscheidung. Dax öffnete mit einem 121 Punkte Gap down und begab sich bereits mit der 11.00 Uhr Kerze an die untere Begrenzung ...

