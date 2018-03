FRANKFURT (Dow Jones)--Eon-Chef Johannes Teyssen und RWE-CEO Rolf Martin Schmitz haben keinen Plan für eine Fusion der beiden Energiekonzerne. "Es gibt keinerlei Überlegungen in Richtung Fusion", sagte RWE-Chef Schmitz der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ). "Das Gerede von einer Fusion hat eher was von Monopoly oder Malen nach Zahlen", so Teyssen gegenüber dem Blatt.

Die beiden Konzerne hatten sich vor kurzem darauf verständigt, ihre Geschäfte untereinander neu aufzuteilen. Das Netzgeschäft und der Vertrieb kommen zu Eon, RWE erhält die Ökostrom-Erzeugung. Die RWE-Tochter Innogy, bei der mehr als 40.000 Mitarbeiter beschäftigt sind, wird zerlegt. Im In- und Ausland hätte Eon nach der Übernahme rund 50 Millionen Kunden. RWE soll zum größten Aktionär von Eon aufsteigen und mit knapp 17 Prozent am Nachbarkonzern beteiligt werden.

Preiserhöhungen durch die Übernahme von Innogy schloss Teyssen aus. "Durch diese Transaktion werden die Preise nicht steigen", sagte der Manager dem Blatt. "Es gibt einen scharfen Wettbewerb der Energieunternehmen. Viele Hundert Anbieter sind auf dem Markt. Kunden können mit einem Klick wechseln", so Teyssen.

March 23, 2018

