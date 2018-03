The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.03.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.03.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT000B042858 UNICR.BK AUS. 13-18/61FLR BD00 BON EUR N

CA KB69 XFRA BE0000312216 BELGIQUE 08-18 52 BD00 BON EUR N

CA XFRA CA06369ZAY03 BK MONTREAL 2023 MTN FLR BD00 BON CAD N

CA XFRA DE000A0SL934 IN.BK.BERLIN IS S.44 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BRL3199 NORDLB OPF.S.119 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JR96 DZ BANK IS.A208 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB67W6 NORDLB 2 PHASENBD.16/12 BD00 BON EUR N

CA XFRA US00434NAB10 WILLIAMS P./ACMP FI.14/24 BD00 BON USD N

CA XFRA XS0907891047 AE-ROTOR HLDG 13/18 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000NLB3953 NORDLB IS.S.868VAR BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0000473217 CAISSE NAT. AUTOR. 03-18 BD01 BON EUR N

CA CMC2 XFRA US46625HHA14 JPMORGAN CH.DEP.SHS PFD I BD01 BON USD N

CA XFRA XS0836299320 ERSTE GP BNK 12/23FLR MTN BD01 BON USD N

CA XFRA XS0910935021 EMIRATES NBD 13/23 MTNFLR BD01 BON USD N

CA XFRA CH0235475339 PFZ.SCHW.KT.BKN 14-18 443 BD02 BON CHF N

CA TFAA XFRA US88167AAA97 TEVA P.FI.NL III 16/18 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0249443879 BANK AMERI. 06/18 FLR MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0388470154 FIRSTGROUP 08/18 BD02 BON GBP N

CA XFRA XS0594104589 MUNICIPAL. FIN. 11/18 MTN BD02 BON BRL N

CA XFRA XS0895797834 WORLD BK 13/18 MTN BD02 BON BRL N

CA E7SE XFRA DE000A1YC4S6 ACCENTRO R.EST. WDL14/19 EQ01 EQU EUR N