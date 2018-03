Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

US-Präsident Donald Trump will Strafzölle auf eine Reihe von chinesischen Produkten verhängen. Die neuen Tarife beträfen Importe im Wert von bis zu 60 Milliarden US-Dollar, sagte Trump laut AFP. Er unterzeichnete ein Memorandum, mit dem er die konkrete Ausarbeitung der Maßnahmen anordnete. Die USA reagierten auf "unfaire Handelspraktiken" Chinas, hieß es aus dem Weißen Haus. Die Maßnahmen sollten sich gegen Industriesektoren richten, in denen Peking den "Technologietransfer durch amerikanische Unternehmen erzwingt". Die US-Regierung ist besonders verärgert über die chinesische Praxis, dass ausländische Unternehmen für einen Zugang zum chinesischen Markt dazu verpflichtet sind, Gemeinschaftsunternehmen mit chinesischen Firmen einzugehen und mit ihnen ihr technologisches Know-how zu teilen. Nach der Ankündigung Trumps hat Peking eine Liste möglicher Strafzölle auf US-Produkte veröffentlicht. Die Liste führt Waren im Wert von 3 Milliarden Dollar auf und nennt unter anderem Schweinefleisch, Früchte und Wein.

Derweil hat Trump Ausnahmen von den Strafzöllen auf Stahl und Alumium für die EU und andere wichtige Handelspartner gebilligt. Das Weiße Haus teilte mit, die Strafzölle auf Importe der beiden Metalle seien für mehrere Länder bis zum 1. Mai dieses Jahres ausgesetzt. Es wurden die EU-Mitgliedstaaten sowie Argentinien, Australien, Brasilien, Kanada, Mexiko und Südkorea genannt. Die EU will am Freitag auf die US-Ankündigung reagieren.

TAGESTHEMA II

Eon-Chef Johannes Teyssen und RWE-CEO Rolf Martin Schmitz haben keinen Plan für eine Fusion der beiden Energiekonzerne. "Es gibt keinerlei Überlegungen in Richtung Fusion", sagte RWE-Chef Schmitz der WAZ. "Das Gerede von einer Fusion hat eher was von Monopoly oder Malen nach Zahlen", so Teyssen gegenüber dem Blatt. Die beiden Konzerne hatten sich vor kurzem darauf verständigt, ihre Geschäfte untereinander neu aufzuteilen. Das Netzgeschäft und der Vertrieb kommen zu Eon, RWE erhält die Ökostrom-Erzeugung.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

DEUTSCHE WOHNEN

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Geschäftsjahr (in Millionen Euro, Ergebnis/Aktie sowie FFO/Aktie und Dividende in Euro):

PROG PROG PROG Gj Gj17 ggVj Zahl Gj16 Ergebnis Wohnungsbewirtschaftung 637 +9% 2 586 EBITDA 595 +4% 10 575 Ergebnis vor Steuern 2.398 -4% 5 2.489 Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.643 +4% 12 1.584 Ergebnis je Aktie 5,10 +9% 7 4,69 FFO* je Aktie 1,23 +8% 11 1,14 Dividende je Aktie 0,80 +8% 15 0,74 -*Funds from operations

Weitere Termine:

07:00 DE/TLG Immobilien AG, Jahresergebnis

07:30 DE/Xing AG, ausführliches Jahresergebnis

09:15 CH/Medartis AG, Erstnotiz an der Schweizer Börse SIX

09:20 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Erstnotiz im Prime Standard

15:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), HV

DIVIDENDENABSCHLAG

Novo Nordisk 4,85 DKK

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 13:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Februar PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: revidiert -3,6% gg Vm; vorläufig -3,7% gg Vm 15:00 Neubauverkäufe Februar PROGNOSE: +4,6% gg Vm zuvor: -7,8% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.625,00 -0,69 Nikkei-225 20.617,86 -4,51 Schanghai-Composite 3.119,72 -4,41 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.100,08 -1,70 DAX-Future 11.997,00 -2,19 XDAX 11.991,54 -2,20 MDAX 25.383,10 -1,56 TecDAX 2.581,82 -3,16 EuroStoxx50 3.348,19 -1,55 Stoxx50 2.943,12 -1,44 Dow-Jones 23.957,89 -2,94 S&P-500-Index 2.643,69 -2,52 Nasdaq-Comp. 7.166,68 -2,43 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 158,80% +81

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Auf fallende Aktienkurse stellen sich Marktteilnehmer ein. Vor einem weiteren Test der Schlüsselunterstützung bei 11.900 bis 11.800 Punkten sehen Marktteilnehmer den DAX. Vorbörslich wird er nur noch knapp darüber gestellt. "Die Gefahr eines Handelskriegs nimmt immer mehr zu", sagt ein Marktteilnehmer. Nach den US-Börsen legen auch die asiatischen Märkte den Rückwärtsgang ein, nachdem China mit gezielten Gegenmaßnahmen auf die Zölle von US-Präsident Donald Trump gedroht und bereits erste Schritte angekündigt hat. China will nun vor allem landwirtschaftliche Produkte aus den USA mit Zöllen belegen. Der US-Präsident plant nun bereits Zölle auf etwa 10 Prozent des Import-Volumens aus China. "Steigende Leitzinsen und Ängste um den Welthandel, für die Börsen eine gefährliche Mischung", sagt ein Marktteilnehmer. Besonders der DAX als "Export-Index" sei negativ betroffen.

Rückblick: Sehr schwach - Deutlich rückläufige Einkaufsmanager-Indizes in der Eurozone, ein weiterer Rückgang des ifo-Geschäftsklimaindexes und der etwas festere Euro haben die Stimmung an den Börsen getrübt. Dazu kamen negative Vorgaben aus den USA, wo erneut die Aussagen der US-Notenbank vom Mittwoch auf den Kursen lastete. Daneben fürchteten die Marktteilnehmer weiterhin einen Handelskrieg, auch wenn der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer sagte, die EU werde ebenso wie mehrere andere Länder vorläufig von den neuen US-Zöllen ausgenommen. Während der Euro einen Teil seiner nach der US-Zinserhöhung angefallenen Gewinne wieder abgab, ging es mit den Renditen deutscher Langläufer am Anleihenmarkt nach unten. Unter dem Rendite-Rückgang litten die Bankenwerte mit Kursverlusten von durchschnittlich 2,6 Prozent. Zur Schwäche neigten auch die Technologiewerte. Ihr Branchenindex fiel um 2,1 Prozent. Händler meinten, der Sektor sei vergleichsweise hoch bewertet und deshalb besonders gefährdet für Rückschläge. Hinzu kam der Facebook-Skandal. Der Telekommunikationsindex gab um 1,7 Prozent nach. Reckitt Benckiser stiegen um 4,8 Prozent. Der Konsumgüterhersteller stieg aus dem Bieterrennen um die Sparte Consumer Healthcare von Pfizer aus. Damit erhöhen sich die Chancen für Glaxosmithkline (-1,7 Prozent), die nun als die wahrscheinlichste Käuferin gehandelt wurde.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr schwach - Commerzbank fielen um 6,2 Prozent - belastet von einer Abstufung durch Kepler auf "Reduzieren". Auch Deutsche Bank gaben mit einem Minus von 3 Prozent erneut deutlich nach. Auf der Gewinnerseite standen Deutsche Börse mit einem Plus von 0,5 Prozent. Börsenbetreiber gelten als Profiteure der turbulenten Zeiten an den Märkten, sie profitieren von steigender Volatilität. Im TechDAX brachen nach der Vorlage von Geschäftszahlen 1&1 Drillisch um knapp 6 und United Internet um knapp 10 Prozent ein. Drillisch wendet sich zusätzlichen Marktbereichen zu. Die damit verbundenen Anlaufkosten dürften das EBITDA mit 300 Millionen Euro belasten, so Jefferies. Nach endgültigen Geschäftszahlen ging es für die Zooplus-Aktie um 9 Prozent nach unten. Der Umsatz-Ausblick auf 2018 enttäuschte die höheren Erwartungen. Zudem sei auch der Margenausblick schwach, sagte ein Händler. CTS Eventim verloren mit einem schwachen Ausblick knapp 10 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Als an der Wall Street im späten Handel die Angst vor einem Handelskrieg die Talfahrt der Kurse beschleunigte, konnten sich auch die deutschen Aktien diesem Sog nicht entziehen. Es sei ziemlich hektisch zugegangen, berichtete ein Händler. Auffällige Bewegungen in Einzelwerten seien dabei nicht zu beobachten gewesen. Adidas habe zwar nachbörslich 0,8 Prozent verloren, dies aber im Einklang mit dem Markt. Die Zahlen des US-Wettbewerbers Nike, die dieser nach US-Börsenschluss veröffentlichte, hätten keinen Einfluss auf Adidas gehabt. Aumann reagierten ebenfalls nicht auf den Dividendenvorschlag, das bei dieser Gelegenheit seine Geschäftszahlen für 2017 und den Ausblick auf das laufende Jahr bestätigte.

USA / WALL STREET

Sehr schwach - Furcht vor einem Handelskrieg mit China hat den US-Börsen heftige Kursverluste beschert. US-Präsident Trump hatte ein Memorandum unterzeichnet, mit dem er die Ausarbeitung konkreter Maßnahmen anordnete. Die Zölle beträfen Importe aus China im Wert von bis zu 60 Milliarden Dollar, sagte Trump. Daneben lasteten erneut die Fed-Aussagen auf den Kursen. Verkauft wurden vor allem Aktien von Banken, die unter den gesunkenen langfristigen Zinsen litten. Der Sektor führte mit minus 4,1 Prozent die Verlierer an. Einziger Gewinner unter den Sektoren waren Versorgerwerte mit plus 0,4 Prozent. Der Sektor war einerseits wegen seines defensiven Charakters gefragt, gleichzeitig gelten die dividendenstarken Aktien der Branche jedoch auch als Ersatz für Anleihen. Unter den Einzelaktien schnellten nach überraschend gut ausgefallenen Geschäftszahlen Guess um über 28 Prozent empor. Twitter gaben 4,7 Prozent ab, nachdem Sicherheitschef Michael Coates seinen Weggang bestätigt hatte. Abbvie brachen um fast 13 Prozent ein. Ein Lungenkrebsmedikament hatte in einer klinischen Studie enttäuscht. Facebook litten weiter unter der Affäre um den Missbrauch von Nutzerdaten und verloren 2,7 Prozent.

