DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

US-Präsident Donald Trump will Strafzölle auf eine Reihe von chinesischen Produkten verhängen. Die neuen Tarife beträfen Importe im Wert von bis zu 60 Milliarden US-Dollar, sagte Trump laut AFP. Er unterzeichnete ein Memorandum, mit dem er die konkrete Ausarbeitung der Maßnahmen anordnete. Die USA reagierten auf "unfaire Handelspraktiken" Chinas, hieß es aus dem Weißen Haus. Die Maßnahmen sollten sich gegen Industriesektoren richten, in denen Peking den "Technologietransfer durch amerikanische Unternehmen erzwingt". Die US-Regierung ist besonders verärgert über die chinesische Praxis, dass ausländische Unternehmen für einen Zugang zum chinesischen Markt dazu verpflichtet sind, Gemeinschaftsunternehmen mit chinesischen Firmen einzugehen und mit ihnen ihr technologisches Know-how zu teilen. Nach der Ankündigung Trumps hat Peking eine Liste möglicher Strafzölle auf US-Produkte veröffentlicht. Die Liste führt Waren im Wert von 3 Milliarden Dollar auf und nennt unter anderem Schweinefleisch, Früchte und Wein.

Derweil hat Trump Ausnahmen von den Strafzöllen auf Stahl und Alumium für die EU und andere wichtige Handelspartner gebilligt. Das Weiße Haus teilte mit, die Strafzölle auf Importe der beiden Metalle seien für mehrere Länder bis zum 1. Mai dieses Jahres ausgesetzt. Es wurden die EU-Mitgliedstaaten sowie Argentinien, Australien, Brasilien, Kanada, Mexiko und Südkorea genannt. Die EU will am Freitag auf die US-Ankündigung reagieren.

TAGESTHEMA II

Eon-Chef Johannes Teyssen und RWE-CEO Rolf Martin Schmitz haben keinen Plan für eine Fusion der beiden Energiekonzerne. "Es gibt keinerlei Überlegungen in Richtung Fusion", sagte RWE-Chef Schmitz der WAZ. "Das Gerede von einer Fusion hat eher was von Monopoly oder Malen nach Zahlen", so Teyssen gegenüber dem Blatt. Die beiden Konzerne hatten sich vor kurzem darauf verständigt, ihre Geschäfte untereinander neu aufzuteilen. Das Netzgeschäft und der Vertrieb kommen zu Eon, RWE erhält die Ökostrom-Erzeugung.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

DEUTSCHE WOHNEN

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Geschäftsjahr (in Millionen Euro, Ergebnis/Aktie sowie FFO/Aktie und Dividende in Euro):

PROG PROG PROG Gj Gj17 ggVj Zahl Gj16 Ergebnis Wohnungsbewirtschaftung 637 +9% 2 586 EBITDA 595 +4% 10 575 Ergebnis vor Steuern 2.398 -4% 5 2.489 Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.643 +4% 12 1.584 Ergebnis je Aktie 5,10 +9% 7 4,69 FFO* je Aktie 1,23 +8% 11 1,14 Dividende je Aktie 0,80 +8% 15 0,74 -*Funds from operations

Weitere Termine:

07:00 DE/TLG Immobilien AG, Jahresergebnis

07:30 DE/Xing AG, ausführliches Jahresergebnis

09:15 CH/Medartis AG, Erstnotiz an der Schweizer Börse SIX

09:20 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Erstnotiz im Prime Standard

15:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), HV

DIVIDENDENABSCHLAG

Novo Nordisk 4,85 DKK

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 13:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Februar PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: revidiert -3,6% gg Vm; vorläufig -3,7% gg Vm 15:00 Neubauverkäufe Februar PROGNOSE: +4,6% gg Vm zuvor: -7,8% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.625,00 -0,69 Nikkei-225 20.617,86 -4,51 Schanghai-Composite 3.119,72 -4,41 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.100,08 -1,70 DAX-Future 11.997,00 -2,19 XDAX 11.991,54 -2,20 MDAX 25.383,10 -1,56 TecDAX 2.581,82 -3,16 EuroStoxx50 3.348,19 -1,55 Stoxx50 2.943,12 -1,44 Dow-Jones 23.957,89 -2,94 S&P-500-Index 2.643,69 -2,52 Nasdaq-Comp. 7.166,68 -2,43 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 158,80% +81

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Auf fallende Aktienkurse stellen sich Marktteilnehmer ein. Vor einem weiteren Test der Schlüsselunterstützung bei 11.900 bis 11.800 Punkten sehen Marktteilnehmer den DAX. Vorbörslich wird er nur noch knapp darüber gestellt. "Die Gefahr eines Handelskriegs nimmt immer mehr zu", sagt ein Marktteilnehmer. Nach den US-Börsen legen auch die asiatischen Märkte den Rückwärtsgang ein, nachdem China mit gezielten Gegenmaßnahmen auf die Zölle von US-Präsident Donald Trump gedroht und bereits erste Schritte angekündigt hat. China will nun vor allem landwirtschaftliche Produkte aus den USA mit Zöllen belegen. Der US-Präsident plant nun bereits Zölle auf etwa 10 Prozent des Import-Volumens aus China. "Steigende Leitzinsen und Ängste um den Welthandel, für die Börsen eine gefährliche Mischung", sagt ein Marktteilnehmer. Besonders der DAX als "Export-Index" sei negativ betroffen.

Rückblick: Sehr schwach - Deutlich rückläufige Einkaufsmanager-Indizes in der Eurozone, ein weiterer Rückgang des ifo-Geschäftsklimaindexes und der etwas festere Euro haben die Stimmung an den Börsen getrübt. Dazu kamen negative Vorgaben aus den USA, wo erneut die Aussagen der US-Notenbank vom Mittwoch auf den Kursen lastete. Daneben fürchteten die Marktteilnehmer weiterhin einen Handelskrieg, auch wenn der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer sagte, die EU werde ebenso wie mehrere andere Länder vorläufig von den neuen US-Zöllen ausgenommen. Während der Euro einen Teil seiner nach der US-Zinserhöhung angefallenen Gewinne wieder abgab, ging es mit den Renditen deutscher Langläufer am Anleihenmarkt nach unten. Unter dem Rendite-Rückgang litten die Bankenwerte mit Kursverlusten von durchschnittlich 2,6 Prozent. Zur Schwäche neigten auch die Technologiewerte. Ihr Branchenindex fiel um 2,1 Prozent. Händler meinten, der Sektor sei vergleichsweise hoch bewertet und deshalb besonders gefährdet für Rückschläge. Hinzu kam der Facebook-Skandal. Der Telekommunikationsindex gab um 1,7 Prozent nach. Reckitt Benckiser stiegen um 4,8 Prozent. Der Konsumgüterhersteller stieg aus dem Bieterrennen um die Sparte Consumer Healthcare von Pfizer aus. Damit erhöhen sich die Chancen für Glaxosmithkline (-1,7 Prozent), die nun als die wahrscheinlichste Käuferin gehandelt wurde.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr schwach - Commerzbank fielen um 6,2 Prozent - belastet von einer Abstufung durch Kepler auf "Reduzieren". Auch Deutsche Bank gaben mit einem Minus von 3 Prozent erneut deutlich nach. Auf der Gewinnerseite standen Deutsche Börse mit einem Plus von 0,5 Prozent. Börsenbetreiber gelten als Profiteure der turbulenten Zeiten an den Märkten, sie profitieren von steigender Volatilität. Im TechDAX brachen nach der Vorlage von Geschäftszahlen 1&1 Drillisch um knapp 6 und United Internet um knapp 10 Prozent ein. Drillisch wendet sich zusätzlichen Marktbereichen zu. Die damit verbundenen Anlaufkosten dürften das EBITDA mit 300 Millionen Euro belasten, so Jefferies. Nach endgültigen Geschäftszahlen ging es für die Zooplus-Aktie um 9 Prozent nach unten. Der Umsatz-Ausblick auf 2018 enttäuschte die höheren Erwartungen. Zudem sei auch der Margenausblick schwach, sagte ein Händler. CTS Eventim verloren mit einem schwachen Ausblick knapp 10 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Als an der Wall Street im späten Handel die Angst vor einem Handelskrieg die Talfahrt der Kurse beschleunigte, konnten sich auch die deutschen Aktien diesem Sog nicht entziehen. Es sei ziemlich hektisch zugegangen, berichtete ein Händler. Auffällige Bewegungen in Einzelwerten seien dabei nicht zu beobachten gewesen. Adidas habe zwar nachbörslich 0,8 Prozent verloren, dies aber im Einklang mit dem Markt. Die Zahlen des US-Wettbewerbers Nike, die dieser nach US-Börsenschluss veröffentlichte, hätten keinen Einfluss auf Adidas gehabt. Aumann reagierten ebenfalls nicht auf den Dividendenvorschlag, das bei dieser Gelegenheit seine Geschäftszahlen für 2017 und den Ausblick auf das laufende Jahr bestätigte.

USA / WALL STREET

Sehr schwach - Furcht vor einem Handelskrieg mit China hat den US-Börsen heftige Kursverluste beschert. US-Präsident Trump hatte ein Memorandum unterzeichnet, mit dem er die Ausarbeitung konkreter Maßnahmen anordnete. Die Zölle beträfen Importe aus China im Wert von bis zu 60 Milliarden Dollar, sagte Trump. Daneben lasteten erneut die Fed-Aussagen auf den Kursen. Verkauft wurden vor allem Aktien von Banken, die unter den gesunkenen langfristigen Zinsen litten. Der Sektor führte mit minus 4,1 Prozent die Verlierer an. Einziger Gewinner unter den Sektoren waren Versorgerwerte mit plus 0,4 Prozent. Der Sektor war einerseits wegen seines defensiven Charakters gefragt, gleichzeitig gelten die dividendenstarken Aktien der Branche jedoch auch als Ersatz für Anleihen. Unter den Einzelaktien schnellten nach überraschend gut ausgefallenen Geschäftszahlen Guess um über 28 Prozent empor. Twitter gaben 4,7 Prozent ab, nachdem Sicherheitschef Michael Coates seinen Weggang bestätigt hatte. Abbvie brachen um fast 13 Prozent ein. Ein Lungenkrebsmedikament hatte in einer klinischen Studie enttäuscht. Facebook litten weiter unter der Affäre um den Missbrauch von Nutzerdaten und verloren 2,7 Prozent.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 23, 2018 02:31 ET (06:31 GMT)

Die Rentennotierungen zogen deutlich an - auch gestützt von Sorgen über einen Handelskrieg und schwachen Daten aus Europa. Beides deutete darauf hin, dass die Spitze des Wachstums bereits erreicht worden sei, hieß es.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Do, 17.30 Uhr EUR/USD 1,2332 +0,1% 1,2321 1,2315 EUR/JPY 129,27 +0,1% 129,21 130,17 EUR/CHF 1,1662 -0,1% 1,1674 1,1693 GBP/EUR 1,1441 -0,0% 1,1455 1,1455 USD/JPY 104,82 -0,1% 104,89 105,72 GBP/USD 1,4110 -0,0% 1,4114 1,4109 Bitcoin BTC/USD 8.437,14 -3,2% 8.712,67 8.663,98

Der Dollar neigte weiter zur Schwäche. Der Greenback erholte sich nur leicht von seinem deutlichen Rücksetzer auf breiter Front nach der Zinsentscheidung der Fed und deren begleitenden Kommentaren. Im späten US-Handel kostete ein Euro gut 1,23 Dollar. Die US-Notenbank habe keine klaren Hinweise auf eine zukünftig "aktivere" US-Geldpolitik geliefert, womit sie die Markterwartungen enttäuscht habe, kommentierte eine Devisenexpertin. Entsprechend deutlich sei die Dollarabwertung ausgefallen. Insgesamt zeigten sich die US-Notenbanker zwar optimistischer in Bezug auf die Konjunkturentwicklung, doch der Markt habe vor allem eines sehen wollen: deutlich höhere Zinsprognosen.

Der sich anbahnende Handelkrieg lässt Anleger im asiatisch geprägten Handel den vermeintlich sicherern Yen-Hafen anlaufen. Der Wechselkurs zwischen beiden Währungen reflektiere einen Handelskrieg zwischen den USA und China noch nicht vollständig, sagt Devisenstratege Shinchiro Kadota von Barclays. "Natürlich waberte die Schlagzeile schon eine Weile umher, aber die aktuellen Schritte überraschen die Märkte doch ein wenig."

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,02 64,3 +1,1% 0,72 +7,9% Brent/ICE 69,51 68,91 +0,9% 0,60 +5,6%

Die Ölpreise gaben nach ihrem jüngsten Siebenwochenhoch einen Teil ihrer Gewinne ab. WTI verbilligte sich um 1,3 Prozent auf 64,30 Dollar, Brent um 0,8 Prozent auf 68,91 Dollar. Zwar seien die US-Lagerbestandsdaten am Vortag recht bullisch gewesen, aber der Handelsstreit beschwöre Wachstumssorgen herauf, hieß es.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.338,40 1.330,91 +0,6% +7,49 +2,7% Silber (Spot) 16,51 16,43 +0,5% +0,08 -2,5% Platin (Spot) 954,20 950,50 +0,4% +3,70 +2,7% Kupfer-Future 3,00 3,01 -0,5% -0,01 -9,5%

Gold profitierte nicht von der Angst vor einem Handelskrieg. Vielmehr wurden nach dem kräftigen Anstieg vom Vortag Gewinne mitgenommen. Die Feinunze ermäßigte sich um 0,4 Prozent auf 1.327 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

US-INNENPOLITIK

US-Präsident Donald Trump holt einen weiteren außenpolitischen Hardliner ins Weiße Haus: Er hat John Bolton zum Nachfolger des Nationalen Sicherheitsberaters H.R. McMaster ernannt.

BEZIEHUNGEN EU/RUSSLAND

Im Konflikt um den Giftanschlag auf einen russischen Ex-Spion in Großbritannien ruft die EU ihren Botschafter in Moskau für Konsultationen zurück. Die EU-Staats- und Regierungschefs wollten damit ihre Entschlossenheit zeigen, sagte ein EU-Vertreter.

HAUSHALTSSTREIT USA

Nach dem Repräsentantenhaus hat auch der US-Senat das Haushaltsgesetz verabschiedet und damit eine erneute Haushaltssperre in den USA vermieden.

INNENPOLITIK POLEN

Polens rechtskonservative Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) will die umstrittenen Maßnahmen im Justizbereich abschwächen. Der PiS-Abgeordnete Marek Ast sagte, gemäß einem Gesetzentwurf sollten die Vollmachten des Justizministers zur Abberufung von vorsitzenden Richtern oder ihrer Stellvertreter begrenzt werden.

DEUTSCH-POLINISCHE BEZIEHUNGEN

Den polnischen Opfern Hitler-Deutschlands stehen nach Angaben aus Warschau individuelle Entschädigungen in Höhe von insgesamt 440 Milliarden Euro zu. Diese Zahl nannte der Vorsitzende des vom Parlament eingesetzten Ausschusses für die Reparationsforderungen, Arkadiusz Mularczyk. Die Bundesregierung lehnt die Forderungen ab und verweist darauf, dass Polen 1953 "verbindlich und mit Wirkung für ganz Deutschland" auf weitere Reparationszahlungen verzichtet und dies in späteren Jahren mehrfach bestätigt habe.

EZB/PERSONALIE

Der frühere spanische Finanzminister Luis de Guindos wird die neue Nummer zwei bei der Europäischen Zentralbank (EZB). Die Staats- und Regierungschefs der EU stimmten bei ihrem Gipfeltreffen in Brüssel der Ernennung des konservativen Politikers zum neuen EZB-Vizepräsidenten zu.

INNENPOLITIK FRANKREICH

In Frankreich haben mehr als 100.000 Menschen gegen die Reformen von Präsident Emmanuel Macron protestiert. Im Bahnverkehr kam es am Donnerstag durch einen Ausstand der Lokführer zu massiven Störungen. Im öffentlichen Dienst hatten die Gewerkschaften zum Generalstreik aufgerufen, unter anderem legten die Fluglotsen die Arbeit nieder. Schulen, Krankenhäuser und die Müllabfuhr waren ebenfalls betroffen.

SPANIENKRISE

Der Kandidat der katalanischen Unabhängigkeitsbefürworter ist bei der Wahl des neuen Regionalpräsidenten im ersten Wahlgang gescheitert. Jordi Turull erreichte nicht die erforderliche absolute Mehrheit im Parlament in Barcelona.

INFLATION JAPAN

Kernverbraucherpreise Feb +1,0% (PROG: +1,0%) gg Vj

Verbraucherpreise Feb +1,5% gg Vj

Verbraucherpreise Feb +0,1% gg Vm

INFLATION SINGAPUR

Verbraucherpreise Kernrate Feb +1,7% (Jan: +1,4%) gg Vj

Verbraucherpreise Feb +0,5% gg Vj (PROG: +0,4%)

FACEBOOK-DATENAFFÄRE

EU-Parlamentspräsident Tajani hat den Druck auf Facebook-Chef Mark Zuckerberg erhöht, der europäischen Volksvertretung Rede und Antwort zu stehen. Es wäre "ein großer Fehler", wenn Zuckerberg eine Einladung ins Europaparlament nicht annehmen würde, sagte Tajani beim EU-Gipfel in Brüssel.

Nach Bekanntwerden des Datenskandals bei Facebook sehen die EU-Staats- und Regierungschefs Internetunternehmen in der Pflicht, die Daten ihrer Nutzer besser zu schützen.

AUMANN

schlägt ihren Aktionären für 2017 eine Dividende von 0,20 Euro vor. Überdies bestätigte das Unternehmen die schon am 22. Februar vermeldeten vorläufigen Zahlen für das vergangene Jahr und die Prognose für 2018.

DEUTSCHE BANK/IPO DWS

Die Deutsche Bank nimmt beim Börsengang ihrer Vermögensverwaltungstochter DWS weniger ein eingangs erhofft. Der Ausgabepreis wurde auf 32,50 Euro je Aktie festgelegt und damit in etwa in der Mitte der ursprünglich genannten Spanne von 30,00 bis 36,00 Euro. Inklusive Mehrzuteilungen wurden 44,5 Millionen DWS-Aktien platziert, womit der Deutschen Bank brutto rund 1,4 Milliarden Euro zufließen.

ENCAVIS

zahlt für 2017 eine um 2 Cent höhere Dividende von 22 Cent. Die Dividende soll erneut als Wahldividende angeboten werden, bei der sich die Aktionäre für den Bezug von Aktien oder die Auszahlung der Bardividende entscheiden können.

HAMBORNER REIT

hat einen Schuldschein über 75 Millionen Euro platziert und finanziert damit teilweise eine neue Einzelhandelsimmobilie in Darmstadt.

MORPHOSYS

hat bei der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission eine Registrierungserklärung für ein geplantes Angebot von Stammaktien in Form von American Depositary Shares (ADS) eingereicht.

RIB SOFTWARE

will im Zuge einer Kapitalerhöhung bis zu 4,68 Millionen neue Aktien ausgeben. Auf Basis des Schlusskurses vom Donnerstag von 31,02 Euro dürfte das Unternehmen damit rund 145 Millionen Euro erlösen. Die neuen Papiere sollen über eine Privatplatzierung im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens Anlegern zum Kauf angeboten werden. Die Preisfestsetzung für die neuen Aktien ist für Freitag geplant, die Lieferung erfolgt am oder um den 28. März. Dann sollen sie erstmals gehandelt werden.

DEUTSCHE ROHSTOFF AG

will nachrangige, unbesicherte Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu 14,5 Millionen Euro begeben. Die Papiere haben eine Laufzeit von fünf Jahren und sind anfänglich in bis zu 506.307 neue beziehungsweise bestehende auf den Namen lautende Stammaktien wandelbar. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Der Kupon der Wandelschuldverschreibungen soll zwischen 3,125 und 3,625 Prozent jährlich liegen. Der Wandlungspreis beträgt 28,00 bis 28,50 Euro.

ENEL

Der Energieversorger schlug eine Dividende von 23,7 Cent je Aktie für 2017 vor nach 18 Cent im Vorjahr.

TELECOM ITALIA

US-Hedgefonds Elliott hat sich mit seiner Forderung nach personellen Veränderungen im Verwaltungsrat von Telecom Italia durchgesetzt: Verwaltungsratsvorsitzender und Vivendi-CEO Arnaud de Puyfontaine sowie weitere Mitglieder des Verwaltungsrates werden mit Wirkung zum 24. April von ihren Posten zurücktreten. Am 4. Mai sollen die Aktionäre dann einen neuen Verwaltungsrat bestimmen.

NIKE

Der US-Sportartikelhersteller Nike hat im dritten Geschäftsquartal 2017/18 trotz steigender Einnahmen einen Verlust geschrieben. Dieser ist aber ein Einmaleffekt als Folge der US-Steuerreform. Dafür überraschte das Umsatzwachstum positiv.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 23, 2018 02:31 ET (06:31 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.