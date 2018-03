Warum Imaging Radar mit Icon Radar so interessant ist, das erfahren Sie in diesem Beitrag. Seit rund 80 Jahren war das Radar der Luft-und Schifffahrt oder dem Militär im Einsatz. Um es als Fahrerassistenzsystem nutzen zu können und somit für den riesigen Automobilmarkt verfügbar zu machen, bedarf es nicht nur einer verbesserten Objekterkennung (Bild 1). Es muss zuverlässig, robust und vor allem wirtschaftlich sein. Genau diese Ziele hat Magna erreicht.

Radar-Chip kostengünstig herstellen

Die CMOS-Technologie bietet im direkten Vergleich mit der heutigen SiGe-Technologie einen deutlichen Kostenvorteil in der Herstellung, besonders während des Silikonverarbeitungsprozesses. Zusätzlich ermöglicht CMOS eine einfache Integration bestehender IPs. So lassen sich beispielsweise der beste A/D-Wandler, benötigte Interfaces wie zum Beispiel CAN oder Ethernet, Datenverarbeitungsrechenleistung wie digitale Signalverarbeitung, Cores/Prozessorkerne und Speicher auf dem gleichen Chip. Diese SoCs liefern einen immensen Kostenvorteil zu dem bereits durch den CMOS-Prozess entstandenen hinzu.

Gefüllte Arrays verbessern die Objekterkennung

Audiosignale zu versenden und zu empfangen hängt sehr stark vom Antennensignal ab. Doch was passiert, wenn ein bestehender Radar-Chip keine ausreichende Zahl an Transmittern und Empfängern unterstützt? Grating Lobes (Bild 3) sind dann die Ursache für eine falsche Objekterkennung, die in einem weiteren Schritt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...