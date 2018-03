Doha, Qatar (ots/PRNewswire) -



Der hochmoderne Flughafen von Qatar behauptet im vierten Jahr in Folge seine Spitzenposition als bester Flughafen im Nahen Osten



Der Hamad International Airport wurde bei den SKYTRAX World Airport Awards 2018, die während der Passenger Terminal Expo 2018 in Stockholm, Schweden, stattfanden, als fünftbester Flughafen der Welt klassifiziert. HIA wurde damit zum vierten Mal in Folge mit dem Titel "Bester Flughafen im Nahen Osten" und zum dritten Mal in Folge mit dem Titel "Bester Personaldienst im Nahen Osten" ausgezeichnet.



Die Auszeichnung würdigt die innovativen Einrichtungen von HIA, den Fünf-Sterne-Kundenservice und das hochmoderne Terminal, das jährlich mehr als 30 Millionen Passagiere aufnehmen kann. Das Terminal wurde als der architektonisch bedeutendste und luxuriöseste Terminalkomplex der Welt bezeichnet.



Dipl.-Ing. Badr Mohammed Al Meer, COO am Hamad International Airport, kommentiert die Ergebnisse der Skytrax World Airport Awards: "HIA unterscheidet sich von anderen Flughäfen durch einen optimierten Passagiertransfer, ein unübertroffenes Einzelhandelsangebot, Fünf-Sterne-Kundenservice, Pünktlichkeit, Sauberkeit, legendäre Architektur und ein einzigartiges Kunstprogramm, das den Flughafen zu einer eigenständigen Destination macht. Mit diesen Skytrax-Ergebnissen stärkt der HIA seine Position als einer der besten Flughäfen der Welt. Wir danken unseren Passagieren, die uns bei der Abstimmung ihr Vertrauen und ihre Unterstützung gegeben haben.



Herr Al Meer fuhr fort: "Trotz der schwierigen Situation in der Region konnte der HIA seine Flexibilität unter Beweis stellen und das 5-Sterne-Kundenerlebnis sowie den reibungslosen Betrieb beibehalten.



Bis zum Jahr 2022 rechnen wir mit einem Anstieg auf über 50 Millionen Reisende. Wir werden daher weiterhin in unsere Einrichtungen, Dienstleistungen und die neuesten Technologien investieren, um unseren Passagieren eine Reiseerfahrung der Weltklasse zu bieten."



Die Skytrax World Airport Awards sind ein weltweiter Maßstab für ausgezeichnete Qualität von Flughäfen und basieren auf 12,85 Millionen Nominierungen von Fluggästen aus 110 Ländern. Insgesamt werden 410 Flughäfen weltweit beurteilt. Die Studie bewertet die Kundenzufriedenheit anhand von 39 Kennzahlen für den Service und das Produkt Flughafen - vom Check-in über Ankunft, Transfer, Einkauf, Sicherheit und Ein-/Ausreiseformalitäten bis hin zum Abflug am Gate.



HIA, das Tor zu Qatar und zur Welt.



Am Rande des Arabischen Golfs gelegen, bietet der Hamad International Airport mit seiner beschaulichen Uferlage eine perfekte Kulisse für seine stilvollen architektonischen Elemente, die durch moderne Flughafensysteme im Einklang mit seiner "Smart Airport"-Vision unterstützt werden. Der Flughafen ist rund um die Uhr geöffnet, verfügt über zwei Start- und Landebahnen, einen hochmodernen Flugsicherungsturm und fertigt derzeit 30 Millionen Passagiere und 360.000 Flugzeuge pro Jahr ab. HIA ist mit seinen über 40.000 Quadratmetern voller Einzelhandelsgeschäfte, Restaurants usw., unübertroffenen Wellnesseinrichtungen und einer Sammlung einzigartiger Kunstwerke von international renommierten Künstlern eine eigene Destination für den modernen Reisenden.



