Der Pharmakonzern Novartis will für seinen Multiple-Sklerose-Wirkstoff Siponimod noch im Frühjahr 2018 die Zulassung in den USA beantragen. In Europa solle ein entsprechender Antrag im späteren Jahresverlauf folgen, dies sei aber noch von Gesprächen mit der Zulassungsbehörde EMA abhängig, teilte der Konzern in der Nacht zu Freitag in Basel mit. Novartis kann sich dabei auf gute aktuelle Studienergebnisse stützen, die in der Zeitschrift "The Lancet" veröffentlicht wurden.

Demnach zeigte sich in der Studie der Phase III, dass das als Tablette eingenommene Medikament das Fortschreiten der Behinderung von Patienten mit der sekundär progressiven Verlaufsform der Multiplen Sklerose (SPMS) signifikant verzögert. Positive Auswirkungen wurden auch im Hinblick auf klinische Rückfälle gemessen, zudem verlangsamte sich der Rückgang des Hirnvolumens. Die Krankheit SPMS führt bei den betroffenen Patienten zu zunehmenden und irreversiblen Behinderungen./tp/AWP/tav

