Der Euro notiert am Freitagmorgen bei 1,2336 US-Dollar. Die milliardenschweren US-Strafzölle gegen China bestimmen auch die Finanzmärkte.

Der Kurs des Euro ist am Freitag gestiegen. Der US-Dollar verlor im Handel mit allen anderen wichtigen Währungen an Wert, nachdem die USA neue Strafzölle für Waren aus China auf den Weg gebracht hatten. Gleichzeitig gab es am Morgen Kursgewinne bei der japanischen Währung, dem Yen und beim Schweizer Franken. Beide Währungen werden von Investoren als sichere Anlagehäfen ...

