Trump hat Recht, wenn er auf einen einfacheren Marktzugang mit China pocht. Das Problem ist nur, dass er mit einem Handelskrieg genau das Gegenteil erreicht.

Ist Donald Trump vielleicht doch der größte "Dealmaker" aller Zeiten? Erst drohte der US-Präsident dem Rest der Welt mit Strafzöllen auf Stahl- und Aluminium. Die EU bettelte daraufhin in Washington um eine Ausnahme, bekam zunächst aber nur eine Feuerpause im aufziehenden Handelskrieg.

Einen Preis, so viel ist sicher, werden die Europäer dem Pokerspieler im Weißen Haus zahlen müssen. Entweder in Form von reduzierten Einfuhrzölle auf US-Autos oder durch den Eintritt in eine Koalition der Willigen gegen China oder beides. Trump scheint alle Karten in der Hand zu halten.

Dass der Amerikaner am gleichen Tag, da er die EU vorerst mit Strafen verschonte, gegen das Reich der Mitte Handelssanktionen in Höhe von 50 Milliarden Dollar pro Jahr verhängte, ist sicher kein Zufall. China ist das eigentliche Ziel seines Handelskrieges. Da können ihm die Europäer nützliche Gehilfen sein. Zumal sie seinen Unmut über die unfairen Handelspraktiken Pekings weitgehend teilen.

Trumps Feldzug, in den die EU inklusive Deutschlands jetzt mit hineingezogen wird, ist dennoch zum Scheitern verurteilt: Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...