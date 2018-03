Ein Tarifstreit mit dem Personal belastet die Bilanz der Charité. Nun soll es wieder aufwärts gehen. Das Universitätsklinikum soll digitaler arbeiten.

Deutschlands größtes Universitätsklinikum, die Charité, ist im vergangenen Jahr erneut gewachsen, doch nicht so stark wie in den Vorjahren. Denn der Umzug vieler Stationen in das Ende 2016 modernisierte Bettenhaus in Berlin Mitte, aber auch Streiks der Pflegekräfte haben die Entwicklung gebremst.

Insgesamt legte das Universitätsklinikum um 1,6 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro Umsatz zu. Das Jahresergebnis reduzierte sich um die Hälfte auf 1,8 Millionen Euro.

Damit ist die Charité mit ihren rund 100 Kliniken und Instituten immer noch in den schwarzen Zahlen, was für Universitätskliniken nicht selbstverständlich ist. Nach den letzten Umfragen des Verbandes der Universitätskliniken arbeitet die Mehrheit der 33 Häuser in Deutschland in den roten Zahlen.

Unikliniken müssen Fachpersonal und spezielle Ausstattung vorhalten, um Patienten mit ungewöhnlichen oder besonders schweren Krankheitsverläufen zu behandeln. Diese Hochleistungsmedizin wird in den festgelegten Fallpauschalen, nach denen die Leistungen der Kliniken für gesetzlich Krankenversicherte abgerechnet werden, nicht entsprechend berücksichtigt.

Mehr Patienten und schwerere Fälle, die eine höhere Vergütung bringen, sorgten bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...