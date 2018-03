Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Prudential nach der Ankündigung einer Abspaltung der Aktivitäten auf dem Heimatmarkt von 2050 auf 2250 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er bewerte die beiden Teile des britischen Versicherers nun separat, schrieb Analyst Oliver Steel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem unterstelle er in seiner Bewertung weitere Verkäufe des Portfolios in den kommenden beiden Jahren./bek/ajx Datum der Analyse: 23.03.2018

