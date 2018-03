DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

US-Präsident Donald Trump hat Strafzölle auf eine Reihe von chinesischen Produkten angeordnet. Die neuen Tarife betreffen Importe im Wert von bis zu 60 Milliarden US-Dollar. Die USA reagierten damit auf "unfaire Handelspraktiken" Chinas, so Trump. Die Maßnahmen sollen sich gegen Industriesektoren richten, in denen Peking den "Technologietransfer durch amerikanische Unternehmen erzwingt". Die US-Regierung ist besonders verärgert über die chinesische Praxis, dass ausländische Unternehmen für einen Zugang zum chinesischen Markt dazu verpflichtet sind, Gemeinschaftsunternehmen mit chinesischen Firmen einzugehen und mit ihnen ihr technologisches Know-how zu teilen. Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer soll binnen 15 Tagen eine provisorische Liste von chinesischen Waren und der darauf anvisierten Zölle erstellen und veröffentlichen. Nach der Ankündigung Trumps hat Peking eine Liste möglicher Strafzölle auf US-Produkte veröffentlicht. Die Liste führt Waren im Wert von 3 Milliarden Dollar auf und nennt unter anderem Schweinefleisch, Früchte und Wein. Derweil hat Trump Ausnahmen von den Strafzöllen auf Stahl und Alumium für die EU und andere wichtige Handelspartner gebilligt. Das Weiße Haus teilte mit, die Strafzölle auf Importe der beiden Metalle seien für mehrere Länder bis zum 1. Mai dieses Jahres ausgesetzt.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 13:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Februar PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: revidiert -3,6% gg Vm; vorläufig -3,7% gg Vm 15:00 Neubauverkäufe Februar PROGNOSE: +4,6% gg Vm zuvor: -7,8% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.634,00 -0,35% Nikkei-225 20.617,86 -4,51% Hang-Seng-Index 30.084,13 -3,18% Kospi 2.416,76 -3,18% Shanghai-Composite 3.149,21 -3,50% S&P/ASX 200 5.820,70 -1,96%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Sehr schwach - Ausverkaufsstimmung an den Aktienmärkten in Ostasien: Nach der Verhängung von Strafzöllen der USA gegen Importe aus China und einer ersten Gegenreaktion aus China verzeichnen die Aktienindizes fast durchweg massive Verluste. "Strafzölle bedeuten einen Handelskrieg und wegen dieser Nachricht suchen die Anleger weltweit jetzt den Ausstieg", kommentiert Marktexperte Chris Rupkey von der japanischen Bank MUFG. Ein Handelskrieg dürfte das weltweite Wirtschaftswachstum empfindlich treffen, so die Befürchtung an den Märkten. Zusätzlich befeuert wird diese Sorge, dass US-Präsident Donald Trump einen neuen Sicherheitsberater ernannt hat, der als Hardliner gilt, beispielsweise was das Vorgehen gegenüber Ländern wie Nordkorea und Iran betrifft. Dazu kommt, dass die US-Notenbank gerade erst die Leitzinsen erhöht hat, und dies im laufenden Jahr möglicherweise noch dreimal wiederholen wird. Höhere Zinsen dürften das Wirtschaftswachstum ebenfalls bremsen. Gesucht sind in diesem Umfeld sichere Häfen, allen voran der Yen. Der Dollar fällt weiter auf 104,86 Yen, nachdem er im Hoch am Vortag noch mit rund 106,00 Yen umgegangen war. Der starke Yen sorgt zusätzlich für Druck auf die Aktienkurse in Tokio. An den Anleihemärkten steigen die Kurse ebenfalls und das Gold verteuert sich weiter. Der Goldpreisanstieg wird aber etwas gebremst von der Aussicht auf steigende Zinsen in den USA. Auf die US-Strafzölle auf Waren aus China im Wert von 60 Milliarden Dollar hat China bereits reagiert und seinerseits Strafzölle auf eine Liste von Waren im Wert von 3 Milliarden Dollar eingeführt. Bei den Einzelwerten sorgen Tencent in Hongkong für eine zusätzlich Belastung, denn der Kurs des Indexschwergewichts setzt seine Talfahrt beschleunigt fort und verliert 3,8 Prozent. Der Kurs leidet darunter, dass der südafrikanische Großaktionär Naspers 2 Prozent an Tencent verkaufen will.

US-NACHBÖRSE

Nike verbesserten sich um 5,9 Prozent, während Micron Technology 3,8 Prozent einbüßten. Nike hat im dritten Geschäftsquartal 2017/18 trotz steigender Einnahmen zwar einen Verlust geschrieben. Dieser war aber einem Einmaleffekt als Folge der US-Steuerreform geschuldet. Auf bereinigter Basis schnitt Nike beim Gewinn deutlich besser ab, als Analysten erwartet hatten. Micron hatte mit der Vorlage der Zahlen mitgeteilt, Probleme an einem Produktionsstandort zu haben, der im laufenden Quartal die Chipproduktion negativ beeinträchtigen dürfte. Dessen ungeachtet fiel der Ausblick aber dennoch besser aus, als bislang von Marktexperten geschätzt und auch die Quartalszahlen übertrafen die Analystenprognosen. Gut sei bei Micron derzeit kaum gut genug, hieß es zur negativen Kursreaktion der Aktie. Zudem sei sie 2017 bereits extrem gut gelaufen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 23.957,89 -2,94 -724,42 -3,08 S&P-500 2.643,69 -2,52 -68,24 -1,12 Nasdaq-Comp. 7.166,68 -2,43 -178,61 3,81 Nasdaq-100 6.682,26 -2,50 -171,20 4,47 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 947 Mio 794 Mio Gewinner 572 1.706 Verlierer 2.420 1.251 unverändert 82 110

Sehr schwach - Die Furcht vor einem Handelskrieg mit China hat den US-Börsen heftige Kursverluste beschert. Daneben lasteten weiter die jüngsten Aussagen der US-Notenbank über einen steileren Zinspfad auf den Kursen. Verkauft wurden vor allem Aktien der zyklischen Banken, die unter den gesunkenen langfristigen Zinsen litten. Der Sektor führte mit minus 4,1 Prozent die Verlierer an. Einziger Gewinner unter den Sektoren waren Versorgerwerte mit plus 0,4 Prozent. Der Sektor war einerseits wegen seines defensiven Charakters gefragt, gleichzeitig gelten die dividendenstarken Aktien der Branche jedoch auch als eine Art Ersatz für Anleihen. Unter den Einzelaktien schnellten nach überraschend gut ausgefallenen Geschäftszahlen Guess um über 28 Prozent empor. Twitter gaben 4,7 Prozent ab, nachdem Sicherheitschef Michael Coates seinen Weggang bestätigt hatte. Abbvie brachen um fast 13 Prozent ein. Ein Lungenkrebsmedikament hatte in einer klinischen Studie enttäuscht. Facebook litten weiter unter der Affäre um den Missbrauch von Nutzerdaten und verloren 2,7 Prozent.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,28 -1,7 2,30 107,6 5 Jahre 2,62 -5,3 2,68 70,1 10 Jahre 2,82 -6,0 2,88 37,8

Die Kurse der als Fluchthafen in Krisenzeiten geltenden Anleihen zogen deutlich an wegen der Sorgen vor einem globalen Handelskrieg. Außerdem stützten schwache Konjunkturdaten aus Europa die Kurse. Beides deute darauf hin, dass die Spitze des Wachstums erreicht sein könnte, hieß es im Handel.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 09:27 % YTD EUR/USD 1,2347 +0,2% 1,2321 1,2366 +2,8% EUR/JPY 129,50 +0,2% 129,21 130,76 -4,3% EUR/GBP 0,8744 +0,2% 0,8730 0,8728 -1,7% GBP/USD 1,4121 +0,0% 1,4114 1,4168 +4,4% USD/JPY 104,88 -0,0% 104,89 105,75 -6,9% USD/KRW 1082,19 +0,1% 1080,82 1072,46 +1,4% USD/CNY 6,3256 -0,1% 6,3350 6,3221 -2,8% USD/CNH 6,3244 -0,2% 6,3396 6,3173 -2,9% USD/HKD 7,8489 +0,0% 7,8478 7,8464 +0,5% AUD/USD 0,7719 +0,3% 0,7700 0,7756 -1,3% NZD/USD 0,7231 +0,1% 0,7221 0,7252 +1,9% Bitcoin BTC/USD 8.432,81 -3,2% 8.712,67 8.998,78 -31,24

Der Dollar neigte weiter zur Schwäche und erholte sich kaum von seinem deutlichen Rücksetzer auf breiter Front nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank und deren begleitenden Kommentaren. Die US-Notenbank habe keine klaren Hinweise auf eine zukünftig "aktivere" US-Geldpolitik geliefert, womit sie die Markterwartungen enttäuscht habe, kommentierte Commerzbank-Devisenexpertin Thu Lan Nguyen. Entsprechend deutlich sei die Dollarabwertung ausgefallen. Nach der Verkündung der US-Strafzölle gegen China zog der als sicherer Hafen geltende Yen deutlich an. Der Yen ist nun so teuer wie zuletzt im November 2016, als Donald Trump zum US-Präsidenten gewählt wurde.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,02 64,3 +1,1% 0,72 +7,9% Brent/ICE 69,54 68,91 +0,9% 0,63 +5,6%

Die Ölpreise gaben nach ihrem jüngsten Siebenwochenhoch einen Teil ihrer Gewinne ab. US-Leichtöl der Sorte WTI verbilligte sich um 1,3 Prozent auf 64,30 Dollar, europäisches Referenzöl der Sorte Brent um 0,8 Prozent auf 68,91 Dollar. Zwar seien die US-Lagerbestandsdaten am Vortag überraschend gesunken, aber der Handelsstreit beschwöre Wachstumssorgen herauf, hieß es. Im Späthandel und in Asien steigen die Preise wieder, nachdem US-Präsident Donald Trump einen weiteren außenpolitischen Hardliner ins Weiße Haus geholt hat mit John Bolton als Nachfolger des Nationalen Sicherheitsberaters H.R. McMaster. Bolton ist ein scharfer Kritiker des Atomabkommens mit dem Iran, mit dessen Aufkündigung Trump gedroht hat, wenn es nicht bis zum 12. Mai "ausgebessert" werde. Das schürt Spekulationen über möglicherweise ausfallende Ölpexporte Irans.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.342,24 1.330,91 +0,9% +11,34 +3,0% Silber (Spot) 16,57 16,43 +0,8% +0,14 -2,2% Platin (Spot) 958,15 950,50 +0,8% +7,65 +3,1% Kupfer-Future 2,98 3,01 -0,9% -0,03 -9,8%

Das Gold profitierte im US-Handel zunächst nur allmählich von der Angst vor einem Handelskrieg. Im asiatisch dominierten Handel am Freitag zieht der Preis aber etwas stärker an. Gebremst wird der Anstieg aber zugleich von der Aussicht auf schneller steigende US-Zinsen.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

POLITIK USA

US-Präsident Donald Trump holt einen weiteren außenpolitischen Hardliner ins Weiße Haus: Er hat John Bolton zum Nachfolger des Nationalen Sicherheitsberaters H.R. McMaster ernannt. Die Absetzung McMasters war bereits erwartet worden, doch die Ernennung von Bolton löste in Washington Schockwellen aus. Bolton war einer der Wortführer der Falken in der Amtszeit von US-Präsident George W. Bush. Er hatte für den Irakkrieg geworben und sich auch für Präventivangriffe gegen Nordkorea und für einen Krieg gegen den Iran ausgesprochen.

POLITIK USA

Die US-Regierung hat Militärhilfen für Saudi-Arabien im Umfang von mehr als einer Milliarde Dollar genehmigt. Das US-Außenministerium gab am Donnerstag grünes Licht für den Export von Panzerabwehr-Raketen, einen Vertrag über Hubschrauber-Instandhaltung und für Fahrzeug-Ersatzteile.

HAUSHALT USA

Nach dem Repräsentantenhaus hat auch der US-Senat das Haushaltsgesetz verabschiedet und damit eine erneute Haushaltssperre in den USA vermieden.

KONJUNKTUR JAPAN

- Kernverbraucherpreise Feb +1,0% (PROG: +1,0%) gg Vj

- Verbraucherpreise Feb +1,5% gg Vj

- Verbraucherpreise Feb +0,1% gg Vm

KONJUNKTUR SINGAPUR

- Verbraucherpreise Kernrate Feb +1,7% (Jan: +1,4%) gg Vj

- Verbraucherpreise Feb +0,5% gg Vj (PROG: +0,4%)

FACEBOOK

EU-Parlamentspräsident Tajani hat den Druck auf Facebook-Chef Mark Zuckerberg erhöht, der europäischen Volksvertretung Rede und Antwort zu stehen. Es wäre "ein großer Fehler", wenn Zuckerberg eine Einladung ins Europaparlament nicht annehmen würde, sagte Tajani beim EU-Gipfel in Brüssel.

DROPBOX

Der Cloud-Anbieter Dropbox hat kurz vor dem Börsengang am Freitag den Ausgabepreis seiner Aktien abermals hochgeschraubt. Wie mit der Situation vertraute Personen sagten, liegt der Startpreis bei 21 US-Dollar. Dropbox hatte die Bookbuildingspanne zuvor nach einer stärkeren Nachfrage als erwartet kurzfristig auf 18 bis 20 Dollar erhöht, nachdem die ursprüngliche Bandbreite noch 16 bis 18 Dollar betragen hatte.

NIKE

hat im dritten Geschäftsquartal 2017/18 trotz steigender Einnahmen einen Verlust geschrieben. Dies war aber einem Einmaleffekt als Folge der US-Steuerreform geschuldet. Dafür überraschte das Umsatzwachstum positiv mit plus 7 Prozent auf 9 Milliarden Dollar. Nike selbst hatte ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt. Unterm Strich ergab sich ein Verlust von 921 Millionen Dollar. Bereinigt betrug das Ergebnis je Aktie 68 Cent. Analysten hatten im Konsens mit 53 Cent bei Erlösen von 8,85 Milliarden Dollar gerechnet.

