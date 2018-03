EuroStoxx50-Anleihe mit 4,25% Zinsen und 40% Schutz

Der EuroStoxx50-Index (ISIN: DE0008469008) hält sich seit 5 Jahren innerhalb einer Bandbreite von 2.750 bis 3.800 Punkten auf. Derzeit notiert der als Kursindex konzipierte Aktienindex (keine Anrechnung von Dividendenzahlungen), der die 50 wichtigsten Aktien des Euroraumes enthält, mit 3.360 Punkten etwas oberhalb der Mitte der langjährig beibehaltenen Handelsspanne.

Anleger mit der Markteinschätzung, dass sich der Eurostoxx50-Index, der nach wie vor als einer der beliebtesten Basiswerte für Anlageprodukte gilt, auch in den nächsten Jahren halbwegs stabil entwickeln wird und in den nächsten 5 Jahren nicht 40 Prozent seines aktuellen Wertes verliert, könnten eine Investition in die neue Express-Anleihe der Erste Group in Erwägung ziehen.

Die Expresszahlungen steigen jährlich um 4,25 Prozent

Der am 28.3.18 ermittelte Schlusskurs des EuroStoxx50-Index wird als Ausübungspreis für die Anleihe fixiert. Bei 60 Prozent des Startwertes wird sich die ausschließlich am finalen Bewertungstag (22.3.23) aktivierte Barriere befinden.

Einmal jährlich wird der EuroStoxx50-Indexstand mit dem Ausübungspreis verglichen. Notiert der Index am ersten Bewertungstag in 12 Monaten oberhalb des Ausübungspreises, so wird die Anleihe vorzeitig inklusive einer Zinszahlung von 4,25 Prozent zurückbezahlt. Befindet sich der Index dann unterhalb des Startwertes, dann verlängert sich die Laufzeit zumindest um ein weiteres Jahr. Mit jedem Laufzeitjahr erhöht sich die in Aussicht stehende Zinszahlung um 4,25 Prozent.

Läuft die Anleihe bis zum letzten Bewertungstag, dann wird sie mit 100 Prozent und der auf 21,25 Prozent angewachsenen Zinszahlung getilgt, wenn der EuroStoxx50-Index an diesem Tag auf oder oberhalb der Barriere von 60 Prozent des Startwertes notiert. Befindet sich der Index hingegen an diesem Tag mit mehr als 40 Prozent im Vergleich zum Ausübungspreis im Minus, so wird die Anleihe ohne Zinszahlungen gemäß der tatsächlichen negativen Indexentwicklung im Verhältnis zum Startwert getilgt.

Die Erste Group-EuroStoxxx50 Express-Anleihe III 2018-2023, maximale Laufzeit bis 29.3.23, ISIN: AT0000A205F6, kann derzeit ab einem Veranlagungsvolumen von 3.000 Euro in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent plus bis zu 2 Prozent Ausgabeaufschlag erworben werden.

Zertifikatereport-Fazit: Diese Express-Anleihe ermöglicht in spätestens 5 Jahren bei einem bis zu 40-prozentigen Kursrückgang des EuroStoxx50-Index einen Jahresbruttoertrag von 4,25 Prozent. Um dieses Veranlagungsergebnis zu gefährden, müsste der Index - sofern die Anleihe nicht vorzeitig getilgt wird - auf ein Niveau im Bereich von 2.000 Punkten nachgeben. Dort notierte der Index zuletzt im Jahr 2009.

Quelle: zertifikatereport.de