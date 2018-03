Der Immobilienkonzern TLG Immobilien AG (ISIN: DE000A12B8Z4) will die Dividende um 2,5 Prozent auf 0,82 Euro anheben. Im Vorjahr wurden 0,80 Euro ausgeschüttet. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 22,35 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite 3,67 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 25. Mai 2018 statt. 2015 wurde erstmals eine Dividende in Höhe von 0,25 Euro ausgeschüttet. Die Funds from Operations ...

