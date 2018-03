Der Sensorenspezialist bricht an der Börse zu neuen Ufern auf. Seit dem 22.3. werden die Aktien von Sensirion in Zürich gehandelt. Die Aktien wurden dem Börsenpublikum zwischen 28 und 36 CHF angeboten, woraus sich eine Bewertung von 404 bis 503 Mio. CHF errechnet. Das entspricht dem 2,6-fachen Jahresumsatz. Das ehemalige Start-up der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich hat 9,33 Mio. Dividendenpapiere unters Volk gebracht, davon6,13 Mio. aus dem Portfolio des bisherigen Mehrheitsaktionärs Gottlieb Koch. Das Kapital wurde um 1,96Mio. Aktien erhöht, die 55 Mio. CHF in die Kasse spülten, obwohl nach Aussagen des Managements kein dringender Kapitalbedarf bestünde. Die Eigenkapitalquote liegt bei 35 %, die Bankverbindlichkeiten bei 67 Mio. CHF. Die Sensoren des Unternehmens messen Umwelteinflüsse wie Temperatur-,Gas- oder Feinstaubveränderungen. Die Anwendungsgebietebeginnen bei Feuchtigkeitsmessungen in Autos, reichen über Atemkontrollen in der Medizintechnik bis zu Gasdurchflussmessungen in Haushalten. Zu den Kunden gehören Autozulieferer wie Continental, Bosch oder Hella (in jedem fünften Auto fahren Sensirions Sensoren mit), im Healthcare-Bereich Philips, General Electric oder Dräger. Dabei sind die Bauteile in der Regel nur wenige Millimeter groß. Die Bruttomarge des Weltmarktführers (siebenmal größer als die Nummer zwei!) bewegt sich im Bereich von 57 %. Zwischen einem Viertel und einem Fünftel des Umsatzes wandert in Forschung und Entwicklung. Mehr als 500 Mio.Sensoren hat das Unternehmen in den 20 Jahren seinerGeschichte bisher verkauft. In den letzten beiden Jahrenkonnte der Umsatz um durchschnittlich 13 % ausgebautwerden, die bereinigte Ebitda-Marge beträgt 18 %. 2017 wurden mit einem Umsatz von 148 Mio. CHF 26 Mio. CHF bereinigtes Ebitda erreicht. Für die Zukunft planen die Schweizer Erlössteigerungen von 15 bis 18 % bei einer Ebitda-Marge von 15 bis16 %.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem Frankfurter Börsenbrief Nr. 12 vom 24.3.2018.



