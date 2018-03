Die Staatsanwaltschaft verdächtigt BMW der Abgasmanipulation. Der Konzern spricht von einem Irrtum. Glaubhaft ist das nicht.

Nun hat es also auch BMW erwischt. Konzernchef Harald Krüger wollte in der globalen Dieselaffäre eigentlich der Saubermann sein. Noch vor Kurzem ließ er Zeitungsanzeigen schalten, in denen BMW sich süffisant von den Dieselbetrügern in der PS-Branche distanzierte: "Nun, wir können nicht für andere Hersteller sprechen, aber unsere Diesel haben stets gehalten, was wir versprochen haben." Auch wenn viele BMW-Modelle nachweislich sauberer sind als die Konkurrenzprodukte - diese Kampagne hat sich wohl erst einmal erledigt.

Denn so wie Volkswagen, Daimler und Bosch steht seit Dienstag auch BMW im Visier deutscher Dieselfahnder. Die Münchner Staatsanwaltschaft ließ die Konzernzentrale und einen ...

