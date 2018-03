Während LEDs für den Verbraucher in der Regel unkompliziert in der Nutzung sind, stehen die Hersteller vor zwei Herausforderungen. Zum einen bringt die Schutzbeschichtung von Lumineszenzkonversions-LEDs, die für einen zuverlässigen Einsatz aufgebracht wird, eine unerwünschte Verschiebung von der ursprünglichen Farbtemperatur zu kaltweißem, bläulich wirkendem Licht mit sich, die sogenannte Kaltlichtverschiebung. Zum anderen muss die Betriebswärme, die speziell bei High-Power-LEDs durchaus beträchtlich sein kann, abgeführt werden, um die Strahlungsleistung zu erhalten und den Lebenszyklus zu verlängern.

Farbtemperaturmanagement von LEDs

Die Farbtemperatur (CCT - Correlated Colour Temperature) von weißen LEDs wird durch Lumineszenzfarbstoffe erzielt, die Teile des kurzwelligen blauen Lichts in langwelligeres gelbes Licht umwandeln, sodass sich durch additive Farbmischung weißes Licht ergibt. Bei einem Verguss wird die Farbtemperatur durch einen physikalischen Einfluss an der Grenzfläche Konversionsschicht / Verguss in den kurzwelligen blauen Bereich verschoben und wirkt dadurch kälter (Abbildung 1 Mitte: CCT Shift, vergossen). Der gewünschte warme Anteil des Lichts, der durch den gelben Anteil hervorgerufen wird, verringert sich.

Bei schlechter / unregelmäßiger Haftung kann dieser Effekt unterschiedlich stark ausgeprägt sein, sodass es zu unterschiedlichen Farbtemperaturen kommt. Um sowohl eine einheitliche Farbtemperatur als auch eine zuverlässige Schutzwirkung zu erzielen, ist eine gleichmäßige und gute Haftung des Vergusses notwendig.

Mit Jetset Solution von Lackwerke Peters ...

Den vollständigen Artikel lesen ...