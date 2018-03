Paris - Nachdem der Dezember des Vorjahres von einer Trendwende und einer steilen Kaufwelle bis an den Widerstand bei 1.020 USD geprägt war, setzte der Platinkurs in den letzten Wochen in einer Zwischenkorrektur unter die Unterstützung bei 967 USD zurück und erreichte die Supportmarke bei 941 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.

