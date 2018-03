Der neue Innen- und Heimatminister Horst Seehofer (CSU) gibt seine Regierungserklärung ab.

Zu Beginn der Plenarsitzung am Freitag gibt Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) eine Regierungserklärung zur Innen-, Bau- und Heimatpolitik ab. Seehofer hatte zuvor die immer wieder geführte Debatte, ob der Islam zu Deutschland gehört, neu angeheizt. In ihrer Regierungserklärung hatte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Dienstag gesagt, dass der Islam inzwischen ein Teil Deutschlands sei. Damit ist die Zerrissenheit zwischen CDU und CSU wieder offen zu Tage getreten. Es folgen Reden zum Recht und Verbraucherschutz ...

