Eine Umfrage zeigt, dass Umwelt für viele Deutsche ein elementares Thema ist. Sogar eine Steuer auf Kunststoffe wäre denkbar.

Der Kauf einer Plastiktüte spielt beim Einkauf so gut wie keine Rolle mehr. Nur noch 4,5 Prozent der Deutschen kaufen eine Plastiktüte im Laden. 80,4 Prozent bringen inzwischen eigene Behälter mit. Andere benutzen Kartons aus dem Laden. Das zeigt eine Befragung von tns-Infratest im Auftrag des Deutschen Verpackungsinstituts (dvi).

"Nachhaltigkeit ist kein Trend, sondern eine Bewegung", sagte dvi-Vorstandschef Thomas Reiner am Donnerstag in Berlin. Zumindest in der Befragung sieht sich eine Mehrheit der Bürger selbst in der Pflicht. 57,9 Prozent plädieren für mehr Eigenverantwortung und Engagement des Einzelnen, wenn es darum geht, Verpackungsabfälle in der Natur zu vermeiden.

Immerhin 42 Prozent können sich sogar Strafen vorstellen, wenn Abfälle einfach weggeschmissen werden. 36 Prozent sind für eine grundsätzliche Pfandpflicht auf Verpackungen. Auf die Frage, wie Deutschland auf den chinesischen Importstopp von Plastikmüll aus Deutschland reagieren solle, antwortete ...

