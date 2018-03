Es wird schmerzhaft an den Aktienmärkten. An der Wall Street rauschten die großen Indizes gestern in die Tiefe. In Deutschland geht es dem DAX nicht anders. Vor allem die Sorgen wegen eines Handelskriegs zwischen den USA und China belasten. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit einem Überblick über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt gibt Korrespondentin Franziska Schimke außerdem einen Ausblick, wie der DAX zum Handelsstart erwartet wird.