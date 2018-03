In unserem heutigen Interview durften wir unsere "Fünf-Fragen" an Herrn Johann HorchCEO der niiio finance group AG (ISIN: DE0006946106), stellen.

Frage 1: Was sind die wichtigsten Ziele Ihres Unternehmens für die nächsten 12 Monate?

Im Jahr 2018 werden gerade im Bereich der Vermögensverwaltung und der Anlageberatung viele Unternehmen ihre Digitalstrategien optimieren oder sogar neu ausrichten. Neue und innovative Softwarelösungen sind in der Lage, gerade in diesem Bereich das Geschäft sehr positiv zu beeinflussen. Als niiio finance group AG werden wir mit unseren Softwarelösungen gerade im B2B-Bereich unsere Kunden umfassend unterstützen. Unser Ziel ist es, in den kommenden Monaten mit hervorragenden Produkten und bestem Service zu überzeugen. In den nächsten 12 Monaten stehen bei uns die Weichen klar auf Wachstum. Hierzu zählen der weitere Aufbau von qualifizierten Mitarbeitern, neuen Bürostandorten, um anstehende Kundenaufträge adäquat bedienen zu können. Daneben spielen die Weiterentwicklung unserer Software-Suite, z. B. im Bereich Blockchain und die Internationalisierung, im ersten Schritt über Partnerschaften in Österreich und der Schweiz, eine Rolle.

Frage 2: Welchen Einfluss haben politische Entwicklungen auf Ihr Unternehmen? Was ist für Ihr Unternehmen die wesentlichste (egal ob positiv oder negativ)?

Gar keine Frage. Politische Entscheidungen geben immer den Rahmen vor. Und als seriöses Softwarehaus werden alle unsere Produkte und Serviceangebote immer den gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Darauf könne sich unsere Kunden jederzeit verlassen. Die relevantesten Themenbereiche mit politischem Einfluss sind dabei die Regeln zur Digitalisierung, zum Kapitalmarkt, zum Bankenaufsichtsrecht, zum Steuerrecht und zur Altersvorsorge. Durch die Ansiedlung des Unternehmens in Görlitz demonstrieren wir unsere enge Politikverbundenheit ...

