Gestartet mit 22 Mitarbeitern, hat sich Engel in Stuttgart personell in den fünf Jahren seines Bestehens mehr als verdoppelt. "Bis zum Ende dieses Jahres werden wir 50 Mitarbeiter sein", berichtet Claus Wilde, Geschäftsführer von Engel Deutschland am Standort Stuttgart, am Rande der Fachkonferenz zum Thema Oberflächentechnik, zu der der Spritzgießmaschinen-Hersteller anlässlich des fünfjährigen Jubiläums eingeladen hatte. "Wir sind vor fünf Jahren mit dem Ziel gestartet, für die Spritzgießindustrie im Südwesten Deutschlands eine Informations- und Kommunikationsdrehscheibe zu etablieren. Dieses Ziel haben wir erreicht"', sagt Wilde. Seit Eröffnung lädt die Niederlassung regelmäßig zu Fachkonferenzen, Technologieworkshops und Seminaren ein. 900 Gäste nahmen allein im letzten Jahr an den Veranstaltungen teil. Hinzu kommen individuelle Kundenbesuche für Projektgespräche oder Versuche im Technikum. Mit Platz für sieben große Fertigungszellen ist das Technikum in Stuttgart eines der größten in der Unternehmensgruppe.

Mitarbeiterzahl und Umsatz deutlich gewachsen

Schon vor der Gründung des Technologieforums Stuttgart hatte Engel im Südwesten Deutschlands einen großen Kundenstamm, den zunächst die Niederlassung Nürnberg betreute. Mit der Gründung von Engel Stuttgart in Wurmberg vor fünf Jahren hat der Maschinenbauer für seine Kunden im Südwesten den Weg zu sich verkürzt.

"Auftragseingang und Umsatz in der Region sind über die letzten fünf Jahre gestiegen", berichtet Wilde weiter und nennt dafür vor allem zwei Gründe. Zum einen gewann das Unternehmen im Südwesten Deutschlands neue ...

