DAX - Land unter! (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Abwärts /Seitwärts Rückblick: Im DAX hatte sich in den vergangenen Tagen ein symmetrisches Dreieck ausgebildet, dessen Unterseite im gestrigen Handel mit einer massiven Verkaufswelle durchbrochen wurde. In der Folge dieses bärischen Signals, welches zugleich auch die Erholung seit Anfang März beendete, fiel der Index an die 12.050 Punkte-Marke zurück. Die Unterstützung konnte den Ansturm der Bären jedoch nur kurz aufhalten. Im späten und im nachbörslichen Handel setzte sich der Abverkauf mit zunehmender Dynamik fort. Aktuell notiert der DAX vorbörslich bereits deutlich unter der 12.000 Punkte-Marke. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8:35 Uhr): Abgesehen von kleineren...

Den vollständigen Artikel lesen ...