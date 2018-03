Fairfax Financial preiste eine EUR denominierte Senior Unsecured Anleihe im Benchmarkformat bei MS+190 BP (EUR 600 Mio., 10J). Das Orderbuch wurde mit rund EUR 1 Mrd. berichtet. Moody's stufte gestern das Rating der spanischen Kutxabank um ein Notch von Baa3 auf Baa2 herauf. Laut der Ratingagentur reflektiere das Rating vor allem die Verbesserungen in den Bereichen des Aktiva-Risikos sowie der Kapitalausstattung der Bank. In weiterer Folge zeichnen auch die stabilen Umsätze für die Ratingverbesserung verantwortlich. Ebenso ein Upgrade von Moody's um ein Notch auf Baa2 bei stabilem Ausblick bekam Sony . In ihrer Begründung...

