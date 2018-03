In Japan hat sich der Preisauftrieb weiter verstärkt. In der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt war die Inflation im Februar so stark wie seit fast drei Jahren nicht mehr und näherte sich dem Zielwert der japanischen Notenbank. Im Jahresvergleich seien die Verbraucherpreise um 1,5 Prozent gestiegen, teilte die Regierung am Freitag in Tokio mit. Volkswirte hatten dies erwartet.

Die Inflationsrate von 1,5 Prozent ist die höchste seit März 2015. Im Januar hatte die Teuerung noch 1,4 Prozent betragen, im Dezember 1,0 Prozent und im November nur 0,6 Prozent.

Auch bei der Kernrate, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet werden, gab es im Februar einen Anstieg. In dieser Abgrenzung seien die Preise um 1,0 Prozent gestiegen, hieß es weiter. Im Januar hatte die Kernrate 0,9 Prozent betragen.

In Japan versucht die Notenbank seit geraumer Zeit die Inflation mit einer extrem lockeren Geldpolitik an die Zielmarke von zwei Prozent zu bringen. Mitte des Monats hatte das japanische Parlament grünes Licht für eine weitere Amtszeit von Notenbankchef Haruhiko Kuroda gegeben. Damit dürften die Währungshüter der Bank of Japan (BoJ) ihre geldpolitischen Kurs unverändert fortsetzen./jkr/jsl/jha/

