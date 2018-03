Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Peking droht mit Strafzöllen auf bestimmte US-Produkte

Nach der Ankündigung umfassender neuer US-Strafzölle gegen China hat Peking eine Liste möglicher Strafzölle auf US-Produkte veröffentlicht. Die Liste führt Waren im Wert von 3 Milliarden Dollar auf und nennt unter anderem Schweinefleisch, Früchte und Wein, wie das chinesische Handelsministerium am Freitag mitteilte. Eine erste Serie von Strafzöllen werde gegen einzelne Importwaren verhängt, wenn es keine Einigung mit den USA auf dem Verhandlungswege gebe, erklärte das Ministerium. China wolle keinen Handelskrieg, "aber es hat absolut keine Angst vor einem Handelskrieg", hieß es.

USA setzten Strafzölle für wichtige Handelspartner wie EU aus

US-Präsident Donald Trump hat Ausnahmen von den Strafzöllen auf Stahl und Alumium für die Europäische Union und andere wichtige Handelspartner gebilligt. Das Weiße Haus teilte mit, die Strafzölle auf Importe der beiden Metalle seien für mehrere Länder bis zum 1. Mai dieses Jahres ausgesetzt. In einer Mitteilung wurden die EU-Mitgliedstaaten sowie Argentinien, Australien, Brasilien, Kanada, Mexiko und Südkorea genannt.

EU will erst am Freitag auf Strafzoll-Ankündigung reagieren

Die EU hat bei ihrem Gipfel zunächst nicht auf die US-Ankündigung reagieren wollen, Europa bei Strafzöllen auf Stahl und Aluminium auszunehmen. EU-Ratspräsident Donald Tusk als Gipfelorganisator sagte in Brüssel, die EU respektiere die US-Entscheidung. Die Staats- und Regierungschefs wollten darüber aber erst beim Abendessen diskutieren. Ihre Herangehensweise werde "im Detail" erst am Freitag vorgestellt.

US-Senat verabschiedet Haushaltsgesetz

Nach dem Repräsentantenhaus hat auch der US-Senat in Washington das Haushaltsgesetz verabschiedet und damit eine erneute Haushaltssperre in den USA vermieden. In der Nacht zum Freitag stimmten 65 Senatoren für den Etatentwurf und 32 dagegen. Das Gesetz kann nun von US-Präsident Donald Trump unterzeichnet werden.

Trump ernennt "Falken" John Bolton zum neuen Nationalen Sicherheitsberater

US-Präsident Donald Trump holt einen weiteren außenpolitischen Hardliner ins Weiße Haus: Er hat John Bolton zum Nachfolger des Nationalen Sicherheitsberaters H.R. McMaster ernannt. Der frühere US-Botschafter bei den Vereinten Nationen trete sein Amt am 9. April an, teilte Trump im Kurzmitteilungsdienst Twitter mit. Zugleich dankte Trump dem scheidenden McMaster für dessen Dienste und dessen "herausragende" Leistung.

US-Regierung billigt milliardenschwere Militärhilfen für Saudi-Arabien

Die US-Regierung hat Militärhilfen für Saudi-Arabien im Umfang von mehr als einer Milliarde Dollar genehmigt. Das US-Außenministerium gab grünes Licht für den Export von Panzerabwehr-Raketen für insgesamt 670 Millionen US-Dollar (420,5 Millionen Euro), einen Vertrag über Hubschrauber-Instandhaltung mit einem Volumen von 106 Millionen Dollar und für Fahrzeug-Ersatzteile im Umfang von 300 Millionen Dollar.

EU-Gipfel verlangt nach Facebook-Affäre stärkeren Schutz persönlicher Daten

Nach Bekanntwerden des Datenskandals bei Facebook sehen die EU-Staats- und Regierungschefs Internetunternehmen in der Pflicht, die Daten ihrer Nutzer besser zu schützen. Beim Brüsseler EU-Gipfel forderten die EU-Chefs die sozialen Netzwerke und digitalen Plattformen am Donnerstag auf, "den vollständigen Schutz der Privatsphäre und der personenbezogenen Daten der Bürger zu garantieren".

Deutsche Reallöhne steigen 2017 um 0,8 Prozent

Die deutschen Arbeitnehmer haben 2017 trotz stärker gestiegener Preise nach Abzug der Inflation etwas mehr Geld in der Tasche gehabt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, stiegen die Reallöhne um 0,8 Prozent. Die Nominallöhne lagen um rund 2,5 Prozent über dem Vorjahreswert. Die Verbraucherpreise erhöhten sich im selben Zeitraum um 1,8 Prozent. Mit diesem endgültigen Zahlen bestätigten die Statistiker ihre vorläufige Meldung vom 8. Februar.

Polen beziffert Reparationsforderungen an Deutschland auf 440 Milliarden Euro

Den polnischen Opfern Hitler-Deutschlands stehen nach Angaben aus Warschau individuelle Entschädigungen in Höhe von insgesamt 440 Milliarden Euro (543 Milliarden Dollar) zu. Diese Zahl nannte der Vorsitzende des vom Parlament eingesetzten Ausschusses für die Reparationsforderungen, Arkadiusz Mularczyk,. Er verwies vor den Abgeordneten auf eine Studie aus dem Jahr 1990 wonach es in Polen "13,32 Millionen direkte Opfer von Nazi-Deutschland" gab.

Polnische Regierungspartei will Maßnahmen im Justizbereich abschwächen

Polens rechtskonservative Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) will die umstrittenen Maßnahmen im Justizbereich abschwächen. Der PiS-Abgeordnete Marek Ast erklärte, gemäß einem Gesetzentwurf sollten die Vollmachten des Justizministers zur Abberufung von vorsitzenden Richtern oder ihrer Stellvertreter begrenzt werden.

Bundestag beschließt mehr deutsche Soldaten nach Afghanistan

Der Bundestag hat der Entsendung von mehr Bundeswehrsoldaten nach Afghanistan zugestimmt. Das Parlament billigte die Verlängerung der deutschen Beteiligung an der Nato-Ausbildungsmission "Resolute Support" um ein Jahr bis Ende März 2019. Wegen der verschärften Sicherheitslage am Hindukusch wird die Obergrenze von 980 Soldaten auf 1300 Soldaten erhöht.

Bundestag beschließt Verlängerung von Einsätzen im Sudan und Südsudan

Der Bundestag hat die weitere Beteiligung der Bundeswehr an zwei UN-Friedensmissionen im Sudan und Südsudan beschlossen. Die beiden verabschiedeten Mandate sehen je eine Obergrenze von 50 deutschen Soldaten vor. Die Verlängerungen laufen bis Ende März 2019.

Wahl Turulls zum katalanischen Regionalpräsidenten in erster Runde gescheitert

Der Kandidat der katalanischen Unabhängigkeitsbefürworter ist bei der Wahl des neuen Regionalpräsidenten im ersten Wahlgang gescheitert. Jordi Turull erreichte nicht die erforderliche absolute Mehrheit der 135 Abgeordneten im Parlament in Barcelona. Der 51-jährige Unabhängigkeitsbefürworter erhielt 64 Stimmen, bei 65 Gegenstimmen und vier Enthaltungen.

EU ruft Botschafter in Moskau für Konsultationen zurück

Im Konflikt um den Giftanschlag auf einen russischen Ex-Spion in Großbritannien ruft die EU ihren Botschafter in Moskau für Konsultationen zurück. Die EU-Staats- und Regierungschefs wollten damit ihre Entschlossenheit zeigen, sagte ein EU-Vertreter in der Nacht zum Freitag. Die Staats- und Regierungschefs hatten zuvor bei ihrem Gipfel in Brüssel geschlossen erklärt, es sei "höchst wahrscheinlich", dass Russland für den Anschlag verantwortlich sei.

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Kernverbraucherpreise Feb +1,0% (PROG: +1,0%) gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Feb +1,5% gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Feb +0,1% gg Vm

Singapur Verbraucherpreise Feb +0,5% gg Vj (PROG: +0,4%)

Singapur Verbraucherpreise Kernrate Feb +1,7% (Jan: +1,4%) gg Vj

