Mit Hilfe der Gentherapie lassen sich intakte Gene in Patienten bringen mit dem Ziel, die Ursache der betreffenden Krankheit zu korrigieren. Seit dem Jahr 2012 ist die Gentherapie dank CRISPR wieder in aller Munde, allerdings gibt es auch andere Geneditierungsverfahren wie Zinkfingernukleasen, die alle ihre Vor- und Nachteile haben. Die Gentherapie scheint mehr und mehr in den Markt vorzudringen, so dass sich Investoren fragen müssen, welche Unternehmen sich wirklich durchsetzen werden.

Erste Gentherapien

Um die Jahrtausendwende waren Gentherapien schon einmal sehr im Gespräch, denn ohne Zweifel ist es der goldene Weg, die Ursache von krankheitsbedingten Gendefekten zu beheben. Das ist das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...