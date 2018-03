Der Immobilieninvestor publity AG (WKN:697250) gehörte zeitweise zu den besten Dividendenzahlern überhaupt. Nun sieht das eher nach einer Dividendenfalle aus. Die Geschäfte lahmen, der Kurs hat sich geviertelt.

Das ist passiert

Noch im letzten Sommer wurden über 40 Euro pro Aktie bezahlt. Seither purzeln die Kurse in Richtung 10 Euro. Dabei gab es noch für das Geschäftsjahr 2016 eine feine Dividende in Höhe von 2,80 Euro bei einem Nettogewinn pro Aktie von 3,97 Euro.



Die schnell steigenden Gewinne regten die Phantasie der Anleger an. So hätte es weitergehen sollen. Aber es kam anders: Für das abgelaufene Geschäftsjahr sprangen laut der am Dienstag ...

