Die DWS feiert ihr Börsendebüt. Doch Börsenturbulenzen und Zweifel an der Strategie der Deutschen Bank überschatten den Börsengang der Fondstochter.

Die Deutsche Bank hat DWS aufs Börsenparkett gebracht. Die Aktien der Fondstochter von Deutschlands größtem Geldhaus wurden am Freitagmorgen zu einem ersten Kurs von 32,55 Euro gehandelt. Der Ausgabepreis - das stand seit Donnerstagabend fest - betrug 32,50 Euro pro Anteilsschein.

Und auch, wenn auf dem Frankfurter Parkett die Korken knallten - so richtig zum Feiern dürfte den wenigsten Anlegern zumute sein. Denn im Vorfeld ihres Börsengangs hatte DWS mit einigen Widrigkeiten zu kämpfen.

So wirft der jüngste Kursrutsch der Deutschen Bank ein ungutes Licht auf ihre Tochter. Am Donnerstag war der Kurs der Deutschen Bank auf 11,65 Euro gesackt - so tief wie seit der Vertrauenskrise im Herbst 2016 nicht mehr.

