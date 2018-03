Wien - Die gestern veröffentlichten Schnellschätzungen für die Einkaufsmanagerindices (Eurozone, Deutschland, Frankreich, USA) fielen enttäuschend aus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Im aktuellen Umfeld einer allgemeinen Nervosität in Bezug auf die zukünftige US-Handelspolitik hätten die zum Teil merklichen Rückgänge für einen merklichen Stimmungsknick am Finanzmarkt gesorgt. Die Kurse von US-Treasuries und deutscher Bundesanleihen hätten als klassische sichere Häfen deutlich zulegen können und so die Rendite zehnjähriger Anleihen im Tief rund 2,8% bzw. knapp 0,5% erreicht.

