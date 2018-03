Aus der Studie "Trust in Professions 2018" des GfK Vereins in Nürnberg geht hervor, welchen Berufen die Deutschen aktuell am meisten Vertrauen schenken. Demnach schneiden Feuerwehrleute, Sanitäter und Pflegeberufe am besten ab. Mit Vertrauenswerten um die 95%-Marke bewerten fast alle Deutschen diese ...

