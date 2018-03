Im oberfränkischen Landkreis Lichtenfels sind zwei Menschen tot in einer Wohnung gefunden worden. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes entdeckten die zwei leblosen Körper bereits am Mittwochabend in einem Einfamilienhaus in Bad Staffelstein, wie die Beamten erst am Freitag mitteilten.

Ein Notarzt konnte nicht mehr helfen und stellte den Tod der beiden 57-jährigen Eheleute fest. Nach bisherigen Erkenntnissen lägen den Ermittlern keinerlei Hinweise auf die Beteiligung weiterer Personen vor, hieß es.