Die Accentro Real Estate AG hat nach Darstellung von SMC-Research im letzten Jahr von einem starken Schlussquartal profitiert und ihre Prognosen erreicht bzw. sogar übertroffen. Auch für das laufende Jahr erwartet der SMC-Analyst Dr. Adam Jakubowski ein weiteres Wachstum und sieht auf dieser Basis noch ein großes Potenzial für die Accentro-Aktie.

Accentro habe im letzten Jahr den Umsatz und das EBIT deutlich gesteigert und damit die eigenen Prognosen erfüllt bzw. sogar übertroffen. Deutlich höher als von SMC-Research erwartet sei weiterhin das Tempo, in dem die Gesellschaft das Vorratsvermögen ausbaue. Trotz der angespannten Angebotssituation schaffe es das Unternehmen auf eine beeindruckende Weise, den Vorrat an privatisierungsfähigen Wohnungen sowohl im Stammmarkt Berlin als auch in anderen Städten wie etwa Hamburg, Köln oder Leipzig rasch auszubauen und damit die Basis für weiteres Wachstum zu sichern.

Mit der Emission einer Anleihe im Volumen von 100 Mio. Euro, der Einbindung eines erfahrenen Projektentwicklers in das Projekt Gehrensee sowie mit der Minderheitsbeteiligung an einem großen Privatisierungsportfolio in Hamburg seien laut SMC-Research auch im laufenden Jahr bereits mehrere Weichenstellungen vorgenommen worden, um den erfolgreichen Weg der letzten Jahre fortzusetzen. Dementsprechend habe Accentro für 2018 ein erneut zweistelliges Umsatzwachstum sowie einen EBIT-Anstieg auf bis zu 40 Mio. Euro angekündigt.

SMC-Research hat nach eigenen Angaben die eigenen Schätzungen in Reaktion auf die Jahreszahlen 2017 sowie auf die Entwicklungen der letzten Monate an mehreren Stellen überarbeitet, sieht aber das darin unterstellte Grundszenario einer fortgesetzten, profitablen Expansion bestätigt und hält daran fest.

Auf dieser Basis taxiert das Researchhaus den fairen Wert der Accentro-Aktie nun auf 11,20 Euro, was gegenüber dem aktuellen Börsenkurs ein hohes Kurspotenzial verspreche. Das Rating wurde dementsprechend auf "Buy" belassen.

